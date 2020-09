FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Freenet von 17 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Jungfleisch passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Mobilfunkbetreiber nach vorgelegten Quartalszahlen und dem Gebot des US-Medienkonzerns Liberty Global für die Freenet-Beteiligung am schweizer Mobilfunkbetreiber Sunrise an. Die Refinanzierungsrisiken seien gesunken und zudem gebe es nun Chancen auf einen Aktienrückkauf, ergänzte er./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

FREENET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de