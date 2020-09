Ab dem 7. September 2020 führt Aldi Süd Mehrwegbeutel im Backwarenbereich ein und schafft damit eine Alternative zu den Papiertüten mit Sichtfenster. Mit den waschbaren Stofftaschen aus Bio-Baumwolle können Kunden lose Backwaren hygienisch sauber und sicher nach Hause transportieren - und damit ihren Verpackungsverbrauch reduzieren. In Deutschland fällt während der Corona-Pandemie in Privathaushalten mehr Müll an. In 2020 rechnet die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) mit mehr als 2 Mio. t zusätzlichem Hausmüll. Um Plastik- und Papierabfall zu vermeiden, weitet Aldi Süd sein ...

