TORONTO, Sept. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für spezialisierte, forschungsorientierte Cannabis-Extraktions-, Destillations- und Derivatprodukte in pharmazeutischer Qualität, hat heute bekanntgegeben, dass es zwei neue medizinische Cannabiskunden in Dänemark mit Cannabis-Konzentratprodukten gemäß zwei einzelnen White-Label-Vereinbarungen beliefern wird. Diese Kunden werden von den GMP-zertifizierten Einrichtungen, MediPharm Labs Inc. und MediPharm Labs Australia Pty Ltd ("MediPharm Labs Australia"), betreut. Dies sind die ersten Lieferverträge von MediPharm Labs für den Export von Fertigprodukten nach Dänemark.



Dänemark hat Patienten vor zwei Jahren im Rahmen eines vierjährigen Pilotprogramms legalen Zugang zu Arzneimitteln auf Cannabisbasis gewährt. Das Programm bietet Patienten einen sicheren Produktzugang und den nationalen Gesundheitsbehörden Patientendaten, anhand derer sie die Anwendung und Wirksamkeit auswerten können. Nach Angaben von New Frontier Data und dem dänischen Gesundheitsministerium erhielten 2019 im Rahmen dieses Programms über 2.100 Patienten (hauptsächlich Frauen im Alter zwischen 42 und 64 Jahren) Arzneimittel auf Cannabisbasis von 429 verschreibenden Ärzten.

"Der ausdrückliche Zweck der Einrichtung einer GMP-zertifizierten Produktionskapazität in mehreren Ländern besteht darin, den globalen Cannabismarkt für Anwendungen in den Bereichen Medizin, Wellness und Erwachsenengebrauch anzuführen. Diese Vereinbarungen sind ein weiterer Schritt vorwärts bei der Verwirklichung unserer Ambitionen", so Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs. "Der Einstieg in den dänischen Medizinmarkt mit neuen und innovativen Produkten auf der Basis von medizinischem Cannabis positioniert uns für zusätzliches Wachstum in Europa und erweitert das wichtige Wissen von MediPharm Labs, das wir nutzen, um das Design unserer Formulierungen für Patienten und Verbraucher auf der ganzen Welt zu verbessern."

Im Rahmen der Vereinbarungen, von denen eine eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren und die zweite eine Laufzeit von einem Jahr hat - beide können allerdings verlängert werden - wird MediPharm Labs eine vollständige Palette speziell formulierter CBD- und THC-Cannabisölprodukte bereitstellen, die als White-Label-Produkte für den Weitervertrieb geliefert werden.

MediPharm Labs geht davon aus, dass die Auslieferung an seine Kunden im Oktober 2020 beginnen wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Gesundheitsbehörden.

GMP-Zertifizierung beschleunigt das Wachstum von MediPharm Labs Australia

"Seit Anfang 2020 hat MediPharm Labs Australia mehrere sehr attraktive nationale und internationale Lieferverträge mit hochwertigen Partnern abgeschlossen, darunter jetzt auch neue Kunden in Dänemark", so Warren Everitt, CEO von MediPharm Labs Australia. "Dieses Volumen und das Tempo der Abschlüsse von neuen Geschäften sind eine klare und wichtige Bestätigung unserer Entscheidung, eine GMP-zertifizierte Lieferkette für Cannabis-Extraktionsanlagen für die Weltmärkte aufzubauen, und ein Beweis für das wachsende Profil und den Ruf von MediPharm Labs. Wir freuen uns darauf, die Produktion im Rahmen all dieser Vereinbarungen hochzufahren."

MediPharm Labs Australia hat im Mai 2020 von der Therapeutic Goods Association das GMP-Zertifikat (Good Manufacturing Practice) erhalten, mit dem Cannabis-APIs und Fertigprodukte in Ländern in der EU, einschließlich Dänemark, verkauft werden können. Im selben Monat schloss das Unternehmen mit Therismos Limited seinen ersten europäischen White-Label-Cannabis-Liefervertrag ab.

Über den dänischen Markt für medizinisches Cannabis

Dänemark startete am 1. Januar 2018 sein vierjähriges Pilotprogramm für medizinisches Cannabis1. Für den Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Dänemark sind gute Herstellungspraktiken (GMP) nach der Ernte erforderlich2.

Im Rahmen des Programms können Ärzte medizinisches Cannabis für alle Zwecke verschreiben. Dabei werden sie von Empfehlungen für vier Bereiche geleitet: Schmerzen durch Multiple Sklerose, Schmerzen durch Rückenmarksschäden, Nebenwirkungen durch Chemotherapie und neuropathische Schmerzen durch Gehirn-, Rückenmarks- oder Nervenschäden3. Die von der dänischen Arzneimittelbehörde veröffentlichten Leitlinien basieren auf einer umfassenden Literaturübersicht sowie auf Bewertungen von Cannabis-Programmen in den Niederlanden, Kanada und Israel, früheren Zulassungen von Cannabis-Medikamenten in Europa und den USA und wissenschaftlichen Beweisen der National Academy of Sciences (USA, 2017).

Über MediPharm Labs Corp.

MediPharm Labs wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl sowie von Konzentraten und fortschrittlichen Derivaten in pharmazeutischer Qualität spezialisiert. Dabei werden eine nach den Grundsätzen der guten Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices; GMP) zertifizierte Anlage und Reinräume nach ISO-Norm verwendet. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und auf die Geschäftstätigkeiten ausgerichtete Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien investiert, um seinen Kunden reine, zuverlässige und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über seine Großhandels- und White-Label-Plattformen formuliert, testet an Verbrauchern, verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis auf nationalen und internationalen Märkten. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs kommerzielle Exporte nach Australien durchgeführt und steht kurz vor dem Start der gewerblichen Nutzung seiner australischen Extraktionsanlage. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Laura Lepore, VP, Investor Relations

Telefon: +1 705-719-7425, Durchwahl 1525

E-Mail: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

______________________________

1 Pilotprogramm für medizinisches Cannabis. Abgerufen unter: https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/special/medicinal-cannabis/citizens/medicinal-cannabis-pilot-programme/

2 Der Markt für medizinisches Cannabis in Dänemark und Europa. Abgerufen unter: https://www.openaccessgovernment.org/the-medical-cannabis-market-in-denmark-europe/80721/

3 Das dänische Pilotprogramm für medizinisches Cannabis: Der Patient an erster Stelle. Abgerufen unter: https://www.healtheuropa.eu/the-danish-medical-cannabis-pilot-programme-putting-the-patient-first/92991/

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" verfügbar sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen nicht über die Gebühr verlassen. Außer im gesetzlich vorgeschriebenen Maße übernimmt MediPharm Labs keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern.