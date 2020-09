PENNY treibt seine Nachhaltigkeits-Offensive mit der heutige Eröffnung (02.09.) des ersten Nachhaltigkeits-Erlebnismarktes "PENNY Grüner Weg" an der Fehrbelliner Straße 29 in Berlin Spandau voran. Der 800 Quadratmeter große PENNY, in dem 15 Mitarbeiter und mit Beginn des Ausbildungsjahres zwei Azubis beschäftigt sind, ist ein Nachbarschaftsmarkt modernster...

