Im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres sank der spanische Export von Obst und Gemüse an nichteuropäische Länder um 13% auf 264,5 Millionen EUR, so Zolldaten, die FEPEX aufbereitet hat. Vor allem Lieferungen an die ersten nichteuropäischen Ziele wie Brasilien und Kanada wurden verringert. Bildquelle: Shutterstock.com Auch in der Menge sanken die Exporte um 27%...

