Der amerikanische Immobilienkonzern Kimco Realty Corp. (ISIN: US49446R1095, NYSE: KIM) zahlt eine Dividende von 0,10 US-Dollar an seine Investoren für das dritte Quartal aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 24. September 2020 (Record date: 10. September 2020). Kimco Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Jericho, New York. Zum 30. Juni 2020 besaß oder betrieb Kimco ...

