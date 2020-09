Evotec SE startet eine Partnerschaft mit der University of Oxford. Dabei erhält Evotec Zugriff auf die Bioproben aus der Biobank Quality in Organ Donation (QUOD). Die QUOD Biobank ist ein gemeinsames Programm eines Konsortiums von akademischen Transplantationszentren und dem NHSBT in UK und stellt Forschern Blut-, Urin- und Gewebeproben aus Herz, Lunge, Leber und Niere sowie anonymisierte integrierte Krankenakten von Spendern zur Verfügung, die dazu ihr Einverständnis gegeben haben. Die Proben wurden von QUOD über mehrere Jahre hinweg mit dem Ziel gesammelt, Biomarker zu identifizieren, Verletzungs- und Regenerationsmechanismen zu erklären sowie die Organverwendung und -transplantation zu verbessern. Im Rahmen der Partnerschaft wird Evotec zunächst Proben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...