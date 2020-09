Zürich (awp) - Der Zurich-Gruppe richtet sich stärker auf den digitalen Wandel am Versicherungsmarkt aus und gründet dazu eine neue Einheit. Im Gefäss "Global Business Platforms" will der weltweit tätige Versicherer seine digitalen Dienstleistungen bündeln und ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Im Zuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...