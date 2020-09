Aktien: Gazprom: Gewinneinbruch bei russischer Aktienperle

Anzeige / Werbung Die Auswirkungen der Corona-Krise schlagen sich bei den großen Öl- und Gaskonzernen der Welt besonders deutlich nieder. Da ist auch der russische Gasmonopolist Gazprom keine Ausnahme. Im zweiten Quartal verzeichnete der Konzern eigenen Angaben zufolge Einbrüche bei Umsatz und Ergebnis. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Laut Gazprom lag der Nettogewinn im zurückliegenden Quartal bei 149,2 Milliarden Rubel. Das entspricht rund 1,68 Milliarden Euro - und mehr als einer Halbierung zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Beim Erlös sah es nicht viel besser aus: Er brach um fast 35 Prozent auf 1,16 Billionen Rubel ein. Wie Gazprom weiter mitteilte, haben sich in der ersten Jahreshälfte vor allem die Erdgasverkäufe nach Europa und damit eine der wichtigen Einnahmequellen des Konzerns um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Gazprom-Finanzchef Famil Sadygow verwies auf das schwierige Marktumfeld im ersten Halbjahr mit Einbrüchen bei der Nachfrage nach Öl und Gas und auch beim Preis. Doch die Energiemärkte erholten sich, blickte er zuversichtlich voraus. Gazprom-Aktie testet Unterstützung Die Aktie von Gazprom konnte sich seit dem Corona-Tief im März zwar erholen, aber der ganz große Kurssprung lässt noch auf sich warten. Die Unterstützung bei 4,80 Dollar wird gerade getestet und der MACD (Momentum) kann sich leicht erholen, was den Aktienkurs derzeit stützt. Allerdings bessert sich das Chartbild erst, wenn der Widerstand bei rund 6 Dollar wieder geknackt wird. Dort verläuft in etwa auch die 200-Tagelinie (rot). Enthaltene Werte: US3682872078,XC0009677409,XC0007924514

