Neue Rekorde bei US-Aktienindizes und ein starker Dollar haben zu einer nachlassenden Risikoaversion und damit zu einem nachgebenden Goldpreis geführt.Weil in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht hat, traten die Rezessionssorgen in den Hintergrund. "Taubenhafte Töne" von US-Notenbankerin Laer Brainard verhinderten allerdings eine stärkere Korrektur beim Krisenschutz. Sie kündigte am gestrigen Dienstag an, dass die Fed in den kommenden Monaten neue Konjunkturhilfen beschließen ...

