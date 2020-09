02.09.2020 - Die Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9) hat ein ambitioniertes Investitionsprogramm für die neue Telefonnetzgeneration - und das Geld dafür hat man sich unter anderem gesichert, indem man bereits vor einiger Zeit den "Antennenwald" an eine Schwestergesellschaft namens Telxius (50% ist Telefonica SA an Telxius beteiligt) veräußerte - geplant in 2 Tranchen für insgesamt 1,5 Mrd. EUR. Erinnert an Vodafones Entscheidung sich von Teilen der Infrastruktur zu trennen, um die Investitionsmittel zu steigern. Telefonica bleibt dafür - wohl nur der erste Schritt - erst mal teilweise ...

