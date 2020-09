FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Neuordnung im Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50 , sorgt am Mittwoch bei den davon betroffenen deutschen Werten für Bewegung, vor allem bei Vonovia .

So legten die Titel im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 1,1 Prozent zu verglichen mit dem Xetra-Schluss und setzten damit ihren Höhenflug fort. Sie waren erst am Vortag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Der Immobilienkonzern wird zum 21. September in der ersten europäische Börsenliga vertreten sein./ajx/fba

