Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch im Plus eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnet sich zur Wochenmitte ebenfalls ein positiver Handelsauftakt ab.Vor allem die starken Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend sollten europaweit unterstützen. An den US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...