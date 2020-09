Unterföhring (ots) - Diese Wahl macht großen Spaß: 31 Nominierungen, 19 Comedy-Sendungen und Podcasts, elf beliebte Comedy-Stars und neun Kategorien - "Der Deutsche Comedypreis" wird in diesem Jahr erstmals von den Zuschauern verliehen. Ab sofort kann das Publikum unter www.deutscher-comedypreis.de für seine Favoriten stimmen und die Preisträger festlegen. SAT.1 zeigt die große Gala mit geladenen Gästen am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live aus Köln.Wer gewinnt die begehrte Trophäe? Die Nominierungen zu "Der Deutsche Comedypreis":1. Beste Comedy-Show"Chez Krömer" (rbb)"Darf er das? Live! - Die Chris Tall Show" (RTL)"Die Carolin Kebekus Show" (Das Erste)"LUKE! Die Greatnightshow" (SAT.1)"World Wide Wohnzimmer" (Funk)2. Beste Comedy-Serie"Andere Eltern" (TNT Comedy)"Frau Jordan stellt gleich" (Joyn/ProSieben)"jerks." (Joyn/ProSieben)"Slavik - Auf Staats Nacken" (Joyn)"Think Big!" (SAT.1)3. Beste Satire-Show"heute-show" (ZDF)"Mann, Sieber!" (ZDF)"Noch nicht Schicht" (3sat)4. Beste KomikerinCarolin KebekusHazel BruggerMartina Hill5. Bester KomikerChris TallFelix LobrechtLuke Mockridge6. Bester Newcomerin / Bester NewcomerMaria Clara GropplerSimon PearceSimon Stäblein7. Beste Sketch-Comedy"Die Martina Hill Show" (SAT.1)"Kroymann" (ARD)"Phil Laude" (Funk)8. Bester Comedy-Podcast (neue Kategorie)"Baywatch Berlin""Fest & Flauschig""Gemischtes Hack"9. Beste Moderation (neue Kategorie)Luke Mockridge ("LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids"/SAT.1)Oliver Pocher ("5 gegen Jauch" /RTL)Ralf Schmitz ("Take Me Out"/RTL) Bei den Nominierungen wurden alle Comedy-, Kabarett- und Entertainmentformate berücksichtigt, die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2019 und 30. Juni 2020 in Erstausstrahlung gesendet wurden."Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.Weitere Informationen zu "Der Deutsche Comedypreis" im SAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de"Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedypreisBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyPetra DandlTel. +49 89 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4695020