Es wäre auch zu schön gewesen! Palladium lancierte kürzlich einen vielversprechenden Versuch auf der Oberseite. Der Ausbruch aus der zuletzt an dieser Stelle thematisierten Dreiecksformation nahm Form an - und wie es zunächst schien - auch Fahrt auf. Doch im entscheidenden Moment versagten dem Edelmetall die Kräfte. War es das bereits? Rückblick. In unserer Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem ...

