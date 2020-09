Deutschlands Markführer für Transportverpackungen Ratioform hat eine neue Führungsspitze: Elke Katz ist Vorsitzende der Geschäftsführung. Die Diplom-Wirtschaftsingenieurin treibt seit 2016 die Digitalisierung bei Ratioform maßgeblich voran und hat damit die Verpackungsspezialisten aus Pliening bei München zum Vorreiter in der Branche gemacht. Bei ihrer Agenda seit November 2019 sieht Elke Katz den Einsatz digitaler Technologie und Arbeitsmethoden als Erfolgsfaktor, um den Wachstumskurs von Ratioform in Zeiten von Corona fortzusetzen und den Kunden sowie Nachhaltigkeit noch stärker in den Mittelpunkt ...

