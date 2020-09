Impact for good - Investieren für eine bessere Welt

Der Klimawandel und eine zunehmende Ressourcenknappheit machen unserer Welt zu schaffen. Neben Regierungen und NGOs gibt es auch Unternehmen, die diese Herausforderungen erfolgreich angehen und sich für eine ökologisch nachhaltige und sozial verantwortliche Wirtschaft für alle einsetzen. Davon dürften nicht nur Umwelt und Gesellschaft profitieren - auch für Anleger könnten sich daraus interessante Investitionsmöglichkeiten ergeben.

Am 22. August dieses Jahres haben wir den Tag erreicht, ab dem wir mehr natürliche Ressourcen verbraucht haben, als nachwachsen können. Die natürlichen Ressourcen sind von diesem Tag an erschöpft. Der sogenannte «Earth overshoot Day» markiert also den Tag, an dem wir beispielsweise mehr Kohlenstoff in Umlauf gebracht haben, als es unsere Wälder und Ozeane in einem Jahr absorbieren können, mehr Bäume gefällt haben, als nachwachsen, mehr Fische gefangen und mehr geerntet haben, als die Erde in derselben Zeitspanne reproduzieren kann.

Aufgrund der Corona-Krise und dem damit verbundenen vorübergehenden Stillstand des Flugbetriebs sowie vieler Fabrikationsstätten und der Reduktion der CO2-Emissionen trat der Tag in diesem Jahr rund drei Wochen später auf als noch im letzten Jahr. Doch reicht dies noch lange nicht, denn die natürlichen Ressourcen unserer Welt sind nun mal begrenzt.

