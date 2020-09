Bonn (ots) - Pressekonferenz am 07.09.2020 zum bundesweiten Warntag am 10.09.2020Der Warntag 2020 kommt nun mit großen Schritten! Am 10. September 2020 werden bundesweit alle vorhandenen Warnmittel getestet. Der Warntag soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu erhöhen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich die Bedeutung der Warnsignale bewusster machen.- Fototermin mit digitaler Werbetafel, Sirenenanlage und Preview-Bildern zum bundesweiten Warn-SpotWir laden Sie deshalb herzlich ein, am 07.09.2020, um 12.00 Uhr am Münsterplatz in Bonn (gegenüber Galeria Kaufhof) mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, sowie Alexander Stotz, CEO der Ströer Media Deutschland und Hermann Meyersick, Geschäftsführer der Ströer Deutsche Städte Medien, die Preview-Ausstrahlung von Teilen des bundesweiten Warn-Spots live zu erleben. Dies ist eine Premiere, da der vollständige Spot erst am 10. September pünktlich zum Warntag veröffentlicht wird. Neben der digitalen Werbetafel wird auch eine mobile Sirenenanlage aufgebaut werden.- Pressekonferenz mit exklusiven Film-und Bildausschnitten zum Spot und Informationen zum WarntagAnschließend laden wir Sie um 14.00 Uhr zu unserer Pressekonferenz in das BBK (Provinzialstraße 93, 53127 Bonn) ein. Der Präsident wird Ihnen die Hintergrunde, die Vorgehensweise und den genauen Ablauf des ersten bundesweiten Warntages erläutern. Dabei wird auch die Möglichkeit bestehen, den gesamten Werbespot zu sehen, Ö-Töne zu nehmen sowie exklusives Ton- und Bildmaterial zum Spot und Warntag für die Berichterstattung zu erhalten.Bei den Dreharbeiten und der Pressekonferenz sind die Hygiene- und Abstandsvorschriften der CoronaSchVO NRW einzuhalten.Wir möchten Sie, die Kolleginnen und Kollegen der Medien, dringend bitten, aufgrund der Corona-Vorschriften und begrenzter Kapazitäten, sich rechtzeitig zum Pressetermin bis zum 03.09.2020 unter pressestelle@bbk.bund.de anzumelden, damit wir die notwendigen Vorkehrungen treffen können.Pressekontakt:Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfePressestelleTelefon: +49 228 99 550 -1142/-1180E-Mail: pressestelle@bbk.bund.dehttps://www.bbk.bund.deOriginal-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128528/4695098