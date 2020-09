München (ots) - Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt "Eine Almhütte für Zwei": Zwei geistig beeinträchtigte Menschen erwarten Nachwuchs. Während sich das glückliche Paar - gespielt von Tom Beck und Anna Drexler - auf sein Familienglück freut, macht es ihm das Umfeld schwer. Ihren Angehörigen und Ratgebern geht es dabei nicht nur um die Frage, ob Leonhard und Beate ihre Verantwortung werden tragen können, sondern auch um ihre persönlichen Interessen.Das Drehbuch stammt von Benedikt Röskau nach einer Idee von Sylvia Leuker, der mit dieser gefühlvoll inszenierten Komödie auch sein Regiedebüt feiert, die mit Annette Frier, Martin Brambach, Gabriel Raab und Felix Hellmann in den Nebenrollen hochkarätig besetzt ist."Eine Almhütte für Zwei", läuft am Samstag, 5. September, um 20:15 Uhr im Ersten und ist ab Donnerstag, 3. September, 20:15 Uhr, online first in der ARD Mediathek zu sehen."Eine Almhütte für Zwei" ist eine Produktion der AMALIA Film GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent ist Felix von Poser.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509 420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deAMALIA FILM, Marie Pflüger,Tel.: 040/6688 4802, E-Mail: m.pflueger@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4695113