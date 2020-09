Münster/Berlin (ots) - Sicherlich, die IFA Special Edition 2020 ist keine normale IFA. Dennoch zeigt die weltgrößte Show für Consumer Electronics auch in diesem Jahr neueste und richtungsweisende Techniktrends, die unser Leben kommunikativer, komfortabler und smarter machen. So wie das smarte Hörgerät ReSound ONE, das Hörgeräte-Hersteller GN Hearing auf der IFA Global Press Conference (3. bis 5. September) vorstellt. ReSound ONE steht für einen neuen, bahnbrechenden Ansatz für natürliches Hören mit Technik. Es kann im Hörakustik-Fachgeschäft auf neue Art für die Ohrform seines Trägers personalisiert werden. Zudem bietet ReSound ONE optimale Vernetzung mit iPhone, Android Smartphone oder TV, erweiterte Möglichkeiten zur Steuerung über App sowie die weltweit führende Akkutechnik für Hörgeräte. Die GN Hearing, die die technologische Entwicklung zu smarten vernetzten Hörgeräten seit Jahren dominiert, ist zum mittlerweile siebten Mal auf der IFA präsent - als bislang einziger Hörgeräte-Hersteller mit eigenem Stand.Jedes Ohr ist einzigartig geformt - so wie jeder Fingerabdruck. Und deshalb hört jeder Mensch anders. Die Form seines Ohres prägt sein natürliches Hör-Erleben. Doch Hörgeräte, die hinter dem Ohr sitzen, berücksichtigen diesen Fakt bislang nur unzureichend. Die Folge: Etwa 90 Prozent aller bundesdeutschen Hörgeräte-Träger hören mit Technik, die für ein Durchschnittsohr standardisiert ist. Der Schall wird durch Mikrofone aufgenommen, die hinter dem Ohr sitzen. Die eingehenden Signale werden dann bearbeitet, damit sie möglichst so klingen, als hätten sie den Gehörgang auf direktem Wege erreicht. Doch dieser Ansatz hat klare Grenzen. Die Klangqualität wird oft spürbar beeinträchtigt.Die Neuheit, die GN ReSound auf der diesjährigen Messe vorstellt, ist - im wahrsten Sinne des Wortes - ein kleines IFA-Highlight: "In acht Jahren hartnäckiger Entwicklungsarbeit ist es unseren Ingenieuren gelungen, ein Hörgerät zu entwickeln, bei dem ein zusätzliches Mikrofon direkt im Gehörgang platziert wird", erläutert Marina Teigeler, Direktorin Marketing und Produktmanagement der GN Hearing GmbH. "ReSound ONE ist das weltweit erste vollausgestattete* Hörgerät mit Mikrofon- & Receiver-In-Ear-Design (M & RIE). Hörakustikerin bzw. Hörakustiker können dieses Gerät auf grundsätzlich neue Art an das jeweilige Ohr anpassen. Erreicht werden dadurch vor allem ein deutlich besserer Klang sowie erhebliche Verbesserungen bei Gesprächen in lauter Umgebung."Neben einer Reihe weiterer technologischer Neuheiten für bestes Hören bietet ReSound ONE seinem Träger auch optimale Vernetzung mit iPhone, Android Smartphone oder TV. Musik, Telefonate, Ansagen, Simultan-Übersetzungen... - alles kann direkt ins Ohr gestreamt werden. Wie man hört, lässt sich über die ReSound Smart 3D App steuern, deren Funktionalität nun nochmals erweitert wurde. Zudem nutzt ReSound ONE die weltweit führende Akku-Technik für Hörgeräte. Spätere Nacheinstellungen kann man von seinem Hörakustiker ggf. auch live über die App erhalten - nicht zuletzt in Zeiten von COVID-19 ein Plus, das nun auch vielen Nutzern von Andorid Smartphones zur Verfügung steht.Neue Maßstäbe für personalisierte Schnittstellen zwischen Mensch und Technik - jetzt erlebbar im Hörakustik-FachgeschäftIn diesen Tagen erlebt ReSound ONE seine weltweite Markteinführung. Am 1. September nutzten rund 10.000 Hör-Experten aus aller Welt die Chance, sich im Rahmen eines 24-stündigen virtuellen ReSound Messe-Events aus erster Hand über das neue Hörgerät zu informieren."Nun wollen wir den Journalistinnen und Journalisten der IFA, und damit der allgemeinen Öffentlichkeit Gelegenheit geben, die neuste Innovation für smartes Besserhören kennenzulernen", so Marina Teigeler. "ReSound ONE ist ein medizintechnisches Spitzenprodukt, das man ausschließlich bei unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel bekommt, und das dort fachmännisch an das Ohr des jeweiligen Trägers angepasst wird. Mit seinem Höchstmaß an Personalisierbarkeit setzt dieses Hörgerät neue Maßstäbe für multifunktionale Mensch-Technik-Schnittstellen am Ohr."Abschließend empfiehlt Marina Teigeler: "All jenen, die an sich selbst Schwierigkeiten beim Hören oder Verstehen feststellen, möchten wir unbedingt raten, so bald wie möglich ein Hörakustik-Fachgeschäft aufzusuchen und einen Hörtest zu machen. Im Fall der Fälle erhält man hier sogar die Chance, die Vorteile des ReSound ONE für einige Tage unverbindlich im eigenen Umfeld zu testen."*Mikrofon im Ohr und zwei Standard-Richtmikrofone, Direktionalitäts-Optionen, Audio-StreamingIm Rahmen der IFA Global Press Conference empfangen wir akkreditierte Pressevertreter vom 3. bis zum 5. September gerne wieder zu unseren ca. 30-minütigen Pressetreffs in kleiner Runde. Unseren IFA-Stand finden Sie in Halle 2.1, Stand 207. Zur Terminvereinbarung sowie für weitere Informationen bzw. Bildmaterial kontaktieren Sie bitte unseren Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel.: (0177) 625 88 86, eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com (http://www.resound.com) > PRESSE & NEWSROOM. Im Newsroom finden Sie auch druckfähiges Bildmaterial zum ReSound ONE: https://www.presseportal.de/nr/112804Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. 