DJ Deutsche-Bank-Chef warnt Wirtschaft vor Gewöhnung an Corona-Hilfen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Unternehmen in Deutschland müssen sich nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing an das neue Umfeld, das die Corona-Pandemie verursacht hat, anpassen. "Dieser notwendige Erneuerungsprozess wird aufgehalten, wenn Unternehmen in erster Linie darauf warten, dass alles wieder so wird wie zuvor", warnte Sewing auf dem "Bankengipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. Viele Unternehmen müssten es schaffen, mit langfristig geringeren Umsätzen profitabel zu sein.

Er fürchte einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, wenn Unternehmen durch dauerhafte Finanzhilfen, "durch lange gezahltes Kurzarbeitergeld oder durch ein aufgeweichtes Insolvenzrecht in dieser Strategie des Abwartens unterstützt werden." Je länger man diese - in der ersten Phase der Corona-Pandemie notwendigen und richtigen - Hilfen fortsetze, desto mehr überwögen die negativen Nebenwirkungen.

In Deutschland und Europa sei es notwendig, in der zweiten Phase des Corona-Schocks schnell umzuschalten. "Unser Nachholbedarf in der Digitalisierung ist durch die Pandemie eher noch größer geworden - das ist eine Transformationsaufgabe für die gesamte Wirtschaft, natürlich auch für uns Banken", sagte Sewing.

Der Manager geht davon aus, dass die Wirtschaft sich nicht schnell erholen wird. "Eine Rückkehr zu alter Wirtschaftsstärke wird länger dauern als allgemein angenommen wird". Das Vorkrisenniveau werde nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr erreicht werden.

Mit Blick auf sein eigenes Institut sagte Sewing, man habe mit dem Umbau der Bank im vergangene Jahr Entscheidungen getroffen, die sich in dieser Krise "als ganz und gar richtig erwiesen haben". Er verwies auf den Rückzug aus dem institutionellen Aktienhandel und die Gründung der Unternehmensbank. Die Bank sei bei der Transformation gut vorangekommen.

September 02, 2020 04:04 ET (08:04 GMT)

