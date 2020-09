Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung Euro auf ein Tagestief von 1,1864 US-Dollar. In der Nacht hatte sie zeitweise noch bei 1,1929 Dollar notiert.Der Euro tendiert gegenüber dem Franken mit 1,0837 wenig verändert im Vergleich zum Vorabend. Der EUR/CHF-Kurs war am Dienstag zeitweise bis auf 1,08795 gestiegen und ...

