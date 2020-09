Continental verschärft den Sparkurs: Steht die Aktie jetzt vor dem Turnaround?

Der Automobilzulieferer Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) wurde von den Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer getroffen. Um aus der Krise zu kommen, will der Reifenhersteller wegen der anhaltend geringen weltweiten Fahrzeugproduktion das im vergangenen Jahr aufgelegte Strukturprogramm erweitern.

Noch härtere Sparziele

Die verschärften Sparziele sehen vor, dass der DAX-Konzern nun ab 2023 in der Summe jährlich mehr als 1 Mrd. Euro brutto einspart. Mit dieser Maßnahme erhöht Continental das bisherige Einsparziel zusätzlich um etwas mehr als 500 Mio. Euro jährlich. Als Grund für die zusätzlichen Maßnahmen nannte der Konzern auch die Verschärfung der Konjunkturkrise durch die Folgen der Corona-Pandemie.

"Die gesamte Autoindustrie hat derzeit gewaltige Herausforderungen zu bewältigen. Keine ihrer Krisen der vergangenen 70 Jahre war größer und schärfer", erklärte Konzernchef Elmar Degenhart in einer entsprechenden Mitteilung. Laut Degenhart trifft die Krise die Zulieferer besonders hart. Dem Vorstandsvorsitzenden zufolge richtet sich Continental nach einem Jahrzehnt des schnellen, profitablen Wachstums und Beschäftigungsaufbaus nun auf eine neue Art des Wachstums mit Zukunftstechnologien aus.

Geschäftsteile sollen verkauft werden

Die neue Konzernstrategie soll das Zusammenziehen von Aufgaben aus Produktion, Forschung und Entwicklung an den weltweit wettbewerbsfähigsten Standorten und Portfolioanpassungen vorsehen. Dabei ist auch der Verkauf von dauerhaft unrentablen Geschäftsteilen geplant.

Laut Continental dürften sich die geplanten Maßnahmen in der Summe auf weltweit rund 30.000 Arbeitsplätze direkt auswirken, die jetzt auf der Kippe stehen. Continental zufolge würden diese Jobs verändert, verlagert oder aufgegeben. Rund 13.000 davon befänden sich in Deutschland. Bis zum Jahr 2025 sollen 90 Prozent dieser angestrebten Anpassungen abgeschlossen sein. Parallel dazu will Continental aber möglichst viele Beschäftigte weiterqualifizieren.

