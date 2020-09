Mladá Boleslav/ Prag (ots) - - SKODA präsentiert in Prag mit dem ENYAQ iV sein wichtigstes Modell des Jahres erstmals der Weltöffentlichkeit- Neues, virtuelles Onlineformat ermöglicht Fans der Marke spannende Einblicke und vermittelt einen unmittelbaren Eindruck vom Event- Neues Flaggschiff der SKODA Modellpalette basiert als erstes Serienmodell des Herstellers auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen KonzernVorhang auf für den SKODA ENYAQ iV: Gemeinsam mit Ehrengästen und Journalisten hat SKODA gestern Abend in Prag die Weltpremiere seines neuen, rein batterieelektrischen Flaggschiffs gefeiert. Für die passende musikalische Begleitung rund um den ersten Auftritt des SKODA ENYAQ iV vor internationalem Publikum sorgte die Rockband 'Inhaler'. Dank eines neuen Premierenformats mit virtuellem Showroom und Live-Studio hatten die Zuschauer auch online die Möglichkeit, das Event hautnah mitzuverfolgen.Auf dem SKODA Medienportal steht die Pressemappe mit Texten, Fotos und Videos zum neuen SKODA ENYAQ iV (http://www.skoda-media.de/pmappen/20007//) in digitaler Form zum Download bereit.Die Fahrzeugpräsentation können Sie sich auf YouTube (http://youtu.be/m6NcIjR984k) noch einmal ansehen.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4695149