Tesla-Chef Elon Musk hat die Tübinger Biotech-Schmiede CureVac besucht. Er kam wegen einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin, wie er am Sonntagabend auf Englisch bei Twitter ankündigte. Das treibt die CureVac-Aktie an."Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für CureVac und möglicherweise andere", erklärte Musk. Deshalb und wegen der Fabrik "bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...