FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.09.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 910 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 635 (565) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS IAG PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 634 (630) P - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 260 (715) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3350 (3000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FERGUSON TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 7900 PENCE - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1050 (1040) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BAT PRICE TARGET TO 3330 (3380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES AGGREKO WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 400 PENCE - MS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1470 (1446) P - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 35 (50) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

