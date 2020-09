Letzte Woche ist viel passiert: Die US-Notenbank hat ihr Mandat angepasst. TikTok wird verkauft. Abbott hat einen Corona-Schnelltest vorgestellt und an den Aktienmärkten steigen immer weniger Aktien, diese dafür um so mehr. In Kapitel 02 bespreche ich die Bedeutung dieser Vorgänge. Die Sentimentanalyse in Kapitel 03 gibt weiterhin Rätsel auf, doch ich habe einen Erklärungsansatz gefunden: Aufgrund der Rotation von einer zur anderen Aktiengruppe gibt es widersprüchliche Stimmungen bei Anlegern... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...