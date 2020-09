New York (ots/PRNewswire) - Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), meldete heute, dass die in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindliche Organisation Novofam Macro LLC 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") mit einem Gesamtwert von 23.800.000 CAD am 1. September 2020 gespendet hat ("September-Spende"). Die September-Spende entspricht etwa 1,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien laut Stand vom 1. September 2020 (die "Stammaktien") (unter Annahme einer Umwandlung der GDH B Units (wie unten definiert) im Eigenbesitz von Herrn Novogratz). Diese Spende wurde zusätzlich zur Spende vom 17. August 2020 von 5.000.000 Stammaktien mit einem Wert von 18.800.000 CAD (gemeinsam mit der September-Spende, die "Spende") geleistet. Die Spende entspricht etwa 3,6 % der Stammaktien laut Stand vom 1. September 2020 (unter Annahme einer Umwandlung der GDH B Units (wie unten definiert) im Eigenbesitz von Herrn Novogratz).Vor der Spende befanden sich 213.696.000 Class B Limited Partnership Units ("GDH B Units") an Galaxy Digital Holdings LP ("GDH LP") sowie 10.522.945 Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum von Herrn Novogratz. Dies entsprach etwa 80,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien mit Stand zum 1. September 2020 (unter Annahme einer Umwandlung der GDH B Units im Eigenbesitz von Herrn Novogratz). Jede GDH B Unit ist gemäß den Bestimmungen des GDH LP Fourth Amended and Restated Limited Partnership Agreement und unter bestimmten Einschränkungen mit Stammaktien eins zu eins austauschbar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen für Aktiensplits, Aktiendividenden, Reklassifizierung sowie weiterer vergleichbarer Transaktionen. Nach der Spende besitzt und kontrolliert Herr Novogratz, direkt oder indirekt, vollständig umgewandelt 214.218.945 Stammaktien, was laut Stand vom 1. September 2020 etwa 76,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht (unter Annahme einer Umwandlung der GDH B Units im Eigenbesitz von Herrn Novogratz).Michael Novogratz leistete die Spende an einen Donor Advised Fund. Die Spende wird für die Finanzierung von Strafjustiz- und gemeinnützigen Projekten verwendet, die einen Systemwandel verfolgen. Bei der Spende handelt es sich um eine Schenkung ohne Gegenleistung, die - sofern zutreffend - auf dem System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) vermerkt wird, sollte dies nicht bereits geschehen sein.Herr Novogratz steht es frei, gelegentlich zusätzliche Wertpapiere zu erwerben sowie einige, alle vorhandenen bzw. zusätzliche Wertpapiere zu veräußern oder die Wertpapiere des Unternehmens zu verwahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com. Eine Kopie des Frühwarnberichts zur Spende kann von Michael Novogratz durch die Investor-Relations-Abteilung des Unternehmens unter 212-390-9216 bezogen werden. Hauptsitz des Unternehmens: 107 Grand Street, New York, New York, 10013, USA.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine breit aufgestellte Multi-Service-Handelsbank im Sektor digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist derzeit in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Trading, Asset Management, Principal Investments und Beratung. Michael Novogratz ist CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) und New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io (http://www.galaxydigital.io).Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen dieser Pressemitteilung, u. a. Angaben zu den zukünftigen Plänen von Herrn Novogratz, können zukunftsgerichtete Aussagen (insgesamt als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) darstellen, die durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "voraussehen", "projizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" (oder deren jeweilige negative Form) oder einen ähnlichen Wortlaut identifiziert werden können. 