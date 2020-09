Mainz (ots) - Wer bekommt die Krone? Spannend, unterhaltsam und live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße am Freitag, 25. September, im SWR Fernsehen und unter swr.de/weinkoenigin / Sieben Kandidatinnen stellen sich dem WettbewerbAuf diesen Moment haben sie sich gut vorbereitet. Strahlend und ein bisschen aufgeregt schreiten die Kandidatinnen nacheinander die große Showtreppe herab. Die etwa 70 Juror*innen und die Familien der Weinhoheiten aus den deutschen Weinbaugebieten begrüßen die jungen Frauen mit gebührendem Applaus. Ihre Fangemeinden können wegen der Corona-Pandemie nicht dabei sein, wenn am Freitag, 25. September, in Neustadt an der Weinstraße die 72. Deutsche Weinkönigin gewählt wird. Ein großes Publikum haben die jungen Frauen natürlich trotzdem: Können doch die Zuschauer*innen daheim die Wahl-Gala live miterleben. Das SWR Fernsehen überträgt sie aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße ab 20:15 Uhr in seinem Programm und per Livestream im Internet.Show mit kniffligen Aufgaben und humoristischen EinlagenSWR Moderator Holger Wienpahl steht den Kandidatinnen während des Wahlabends charmant zur Seite, wenn sie bei kniffligen wie unterhaltenden Aufgaben ihr Weinwissen unter Beweis stellen. Für vergnügliche Zwischentöne sorgen Kabarettist Lars Reichow mit humoristischen Betrachtungen zum Amt der Weinköniginnen sowie die vier Damen der A-Cappella-Popband "Die Medlz". Höhepunkt des Abends ist die Krönung der neuen Deutschen Weinkönigin. Die dann scheidende Weinmajestät Angelina Vogt setzt ihrer Nachfolgerin die mit Granat und Turmalin besetzte Krone aufs Haupt.Statt Vorentscheid FachbefragungDa nur sieben Bewerberinnen am Start sind, stehen dieses Jahr alle im Finale und der Vorentscheid entfällt. Am 19. September wird es stattdessen eine ebenfalls von Holger Wienpahl moderierte Fachbefragung geben. Diese wird per Livestream im Internet übertragen.Wer sich schon vorher ein Bild von den Bewerberinnen machen möchte, klickt ab 7. September auf swr.de/weinkoenigin. Dort sind sie in kleinen Einspielfilmen porträtiert. Und natürlich berichten die SWR Landesschauen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg über die Kandidatinnen und die Sendung "Kaffee oder Tee" lädt alle Teilnehmerinnen zum Interview.Die wichtigsten Sendetermine des SWR Fernsehens im Überblick:Ab 7.9.2020swr.de/weinkoenigin: Die Porträts der BewerberinnenSamstag, 19.09.2020, 16:00 bis 17:00 UhrLivestream unter swr.de/weinkoeniginFachbefragung der BewerberinnenModeration: Holger Wienpahl15./17./21. und 23.9.2020, jeweils 18:45 UhrLandesschau Rheinland-Pfalz: Vorstellung der rheinland-pfälzischen Kandidatinnen21. bis 24.9.2020, 16:00 UhrKaffee oder Tee: u. a. Interviews mit den Teilnehmerinnen sowie am 25.9. mit Angelina Vogt (Deutsche Weinkönigin 2019/20)Freitag, 25.9.2020, 18:45 UhrLandesschau Baden-Württemberg: Vorstellung der Kandidatin aus Baden-WürttembergFreitag, 25.9.2020, 20:15 UhrWahl der Deutschen WeinköniginSendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraßesowie per Livestream unter swr.de/weinkoeniginModeration: Holger WienpahlMehr Informationen unter http://swr.li/wahlderdeutschenweinkönigin-2020Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Claudia Lemcke, Telefon 06131 92933293, clauda.lemcke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4695297