FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im Dax enthaltenen Papiere von Linde haben am Mittwoch den Rückenwind aus dem US-Handel aufgenommen. Nach der Fusion mit Praxair werden die Papiere des Gasekonzerns ebenso rege in New York gehandelt, wo sie am Vorabend mit erreichten 257 US-Dollar den nächsten Rekord aufgestellt hatten.

Dem folgten nun die in Frankfurt gehandelten Papiere nach oben, indem sie um 4,7 Prozent anzogen auf 220,70 Euro. Sie waren damit der Dax-Spitzenreiter, obwohl die Papiere um die Quartalsdividende bereinigt gehandelt wurden. Den Handel ex Dividende herausgerechnet, wären sie sogar um mehr als fünf Prozent angezogen.

Laut Händlern lockten neue Bestmarken weitere Käufer für Linde an. Außerdem war das Umfeld am Mittwoch für die Chemiebranche, wozu der Gasesektor gezählt wird, besonders freundlich. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals war mit einem Anstieg um drei Prozent führend in der europäischen Sektortabelle./tih/fba