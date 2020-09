Stavenhagen (ots) - Was für ein schönes Jubiläum: Am 14. September eröffnete die erste Filiale von Netto in Anklam, Mecklenburg-Vorpommern. Heute, 30 Jahre später, hat sich der regionale Discounter fest in der deutschen Handelslandschaft etabliert. Die Tochter der Salling Group, Dänemarks größter Handelsgruppe, verfolgte in diesen Jahren einen konsequenten Wachstumskurs.Vor drei Jahrzehnten hatten der Gründer von Netto in Dänemark Mads Ole Krage und der LPG-Vorsitzende Wolfgang Voss die Idee zum ersten Netto-Markt in Deutschland. Sieben Jahre später wurde der 100. Markt eröffnet. Zum 15. Jubiläum wurde neben Stavenhagen das zweite Zentrallager im brandenburgischen Wustermark in Betrieb genommen. Der Discounter betreibt mittlerweile Märkte in den Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin."Heute sind wir stolz, dass wir mit unseren insgesamt 342 Märkten und mit mehr als 6.000 Mitarbeitern deutlich über eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr erwirtschaften und damit zu den TOP 20 Lebensmittelhändlern in Deutschland zählen", sagt Ingo Panknin, CEO der Netto ApS & Co. KG.Aktuell im Fokus steht der Umbau der Märkte auf das neue Konzept Netto 3.0, in dem den Kunden skandinavische Ästhetik und ein neuartiges Einkaufserlebnis präsentiert werden. Das Sortiment wird seit Anfang des Jahres kontinuierlich erweitert: So werden bei mehr als 2000 Produkten ein deutlich größeres Obst- und Gemüsesortiment mit über 100 Artikeln, wöchentlich wechselnde Aktionsangebote und rund 400 Artikel von regionalen Herstellern angeboten.Zum Jubiläum erwarten die Netto-Kunden und -Mitarbeiter viele Aktionen wie Gewinnspiele und Dankeschön-Geschenke in und um die Märkte sowie besonders attraktive Geburtstagsangebote.Über Netto ApS & Co. KGDer regionale Lebensmitteldiscounter Netto ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group mit Hauptsitz in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam. Derzeit ist Netto mit 342 Märkten erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamt beschäftigt Netto in seinen Märkten, im Lager und in der Verwaltung über 6.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/4695380