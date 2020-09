LONDON, 2. September (WNM/Institute for Government) - Den Ratschlägen der Wissenschaft in der Corona-Pandemie zu folgen war dem britischen Thinktank Institute for Government zufolge zu wenig, um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Die britische Regierung hätte die Grenzen der wissenschaftlichen Berater besser einschätzen müssen. Ein Bericht des Institute for Government über die ersten Reaktionen auf die Corona-Pandemie kommt zu dem Schluss, dass die Minister damals auch ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...