Baden-Baden (ots) - Mit dem Champions-League-Sieg im August endete für den FC Bayern eine perfekte Saison. Aber nicht nur Mannschaft und Verein dürfen feiern - die Hilfsorganisation Kinderlachen e.V. freut sich über unglaubliche 7.003 Euro, für die das von David Alaba in der Champions-League-Finalrunde getragene Trikot auf www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de) versteigert wurde. Das von der gesamten Bayern-Mannschaft signierte Trikot brachte damit eine der größten Summen ein, die auf Europas größtem Charity-Auktionsportal jemals für ein Trikot erzielt wurde.Neben dem Rekord-Trikot bietet United Charity auch zahlreiche weitere Sammelstücke von Fußballstars und Clubs an - alles für den guten Zweck. Bayern-Fans haben derzeit unter anderem die Chance auf die getragenen Fußballschuhe von Manuel Neuer sowie das signierte Trikot von Kingsley Coman. Der komplette Erlös der versteigerten Raritäten geht direkt und ohne Abzug an eine Hilfsorganisation.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,7 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.