SUSS MicroTec springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 17,00 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SUSS MicroTec, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...