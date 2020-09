Leipzig (ots) - Gastgeber der Musikshow "Der große MDR-Schlagersommer" am 5. September, 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen, sind Kim Fisher und der "MDR um 4"-Moderator Peter Imhof.In sommerlicher Atmosphäre begrüßen die Beiden bekannte Schlagerstars und Newcomer mit ihren Hits. Neben jeder Menge Musik erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Interessantes von den Gästen, z. B., dass Angelo Kelly in diesem Sommer eine Woche auf einem Boot gewohnt hat, wo sein neues Musikvideo entstanden ist."Der große MDR Schlagersommer" ist aber vor allem auch die große Premierenshow der musikalischen Gäste. So ist Kerstin Ott mit zwei Titelpremieren zu Gast, Eloy de Jong stellt einige Titel aus seinem brandneuen Album vor und Ute Freudenberg und Christian Lais präsentieren ein Medley ihrer schönsten Duette. Von Katharina Herz und Olaf Berger kommen ebenfalls aktuelle neue Songs und auch Ute Freudenberg präsentiert einen ganz frischen Schlager.Als rasender Reporter blickt Peter Imhof auf den Sommer in Mitteldeutschland zurück. Dafür ist er in einem Leipziger Schrebergarten zur Ernte unterwegs, surft auf dem Süßen See in Sachsen-Anhalt und macht eine Spritztour mit den legendären Zweirädern "Schwalbe" und "Simson" in Suhl.Auch auf den diesjährigen MDR-Vereinssommer wird in der Show noch einmal zurückgeblickt. Aus den insgesamt zehn mitteldeutschen Siegervereinen sind jeweils fünf Mitglieder als Mitwirkende vor Ort.Zu Gast ist auch die amtierende Weinkönigin des Weinbaugebiets Saale-Unstrut Annemarie Triebes, von der das Publikum u. a. Wissenswertes über das heiße Weinjahr und die Aussichten auf die Weinqualität 2021 erfährt.Außerdem ist Max Münch, Fleischsommelier aus Lommatzsch und Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks vor Ort.Zu den musikalischen Gästen gehören u. a. auch: Anita & Alexandra Hofmann, Fantasy, Karat, Dorfrocker und Stereoact.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4695793