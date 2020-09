DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. September (vorläufige Fassung)

=== 00:05 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem virtuellen Forum der Harvard Kennedy School *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin August 07:00 FR/Capgemini SA, ausführliches Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj *** 09:00 DE/Handelsblatt, Abschluss Banken-Gipfel (seit 2.9.), u.a. mit Bundesfinanzminister Scholz (09:15), Frankfurt *** 09:00 EU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung (per Videokonferenz) der Präsidentschaftsprioritäten im EP-Aussschuss für Internationalen Handel (INTA) 09:30 EU/EuGH, Urteil zur automatischen Tarifumstellung von O2 im Rahmen der Abschaffung von Roaming-Gebühren, Luxemburg 09:30 DE/Internationale Funkausstellung IFA (bis 5.9.), Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 51,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 57,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 55,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 54,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 54,9 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 10:00 DE/Bundesrat, Sitzung Wirtschaftsausschuss, ab 11:30 Sitzung Finanzausschuss, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,5 *** 11:00 DE/Bundesregierung, Tagung des Corona-Kabinetts, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Keynote (virtuell) auf dem Jahrestreffen des Think Tank Bruegel 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Schwedens Ministerpräsident Löfven, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +8,1% gg Vq 1. Veröff.: +7,3% gg Vq 1. Quartal: -0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,5% gg Vq 1. Veröff.: +12,2% gg Vq 1. Quartal: +9,8% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -58,60 Mrd USD zuvor: -50,70 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 950.000 zuvor: 1.006.000 14:50 DE/SPD-Parlamentsgeschäftsführer Schneider, Statement vor Herbst-Klausur (bis 4.9.), Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff: 54,8 zuvor: 50,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 58,1 Punkte 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Wall Street Jorunal Newsmakers Live event 18:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Lakeshore Chamber of Commerce *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 4.9.) - JM/Parlamentswahlen in Jamaika ===

