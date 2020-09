Gelnhausen (ots) - Nachts ungeschickt über den Reisekoffer mitten im Hotelzimmer gestolpert, dann am Morgen zum Arzt gehumpelt? Wird schon nichts Schlimmes sein? Von wegen: Der Traumurlaub ist erst einmal im Eimer. Im Krankenhaus unversehens in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung gelandet? Wegen eines dummen Treppensturzes? Priester Vincent ist sehr beunruhigt.Mit merkwürdigen Kurzgeschichten schickt Wolfgang von Alt-Stutterheim den Leser kreuz und quer durch den Alltag und betrachtet einige historische Ereignisse aus seinem eigenen Blickwinkel. Während seiner langjährigen Tätigkeit als Psychotherapeut hat der Autor die Mannigfaltigkeit des menschlichen Lebens aus allernächster Nähe beobachtet und in diesem launigen Büchlein augenzwinkernd verarbeitet.Neugierig? Ich freue mich, wenn Sie mehr zu diesem Buch erfahren und es lesen wollen.Zum Buch: Unglaublich, von Wolfgang v.Alt-Stutterheim, 11,99 Euro, ISBN: 978-3748179498Pressekontakt:Sie haben Fragen zum Buch oder zur Autorin? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/4695809