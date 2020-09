Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation, ein international führender Anbieter mobiler Endgeräte und anderer Telekommunikationslösungen, hat mit dem Axon 20 5G das weltweit erste Smartphone mit Under-Display-Kamera vorgestellt. Das ZTE Axon 20 5G ist das branchenweit einzige Smartphone, das einen wirklich durchgängigen vollflächigen Bildschirm bietet."Das ZTE Axon 20 5G bildet den Auftakt für die neue Produktstrategie von ZTE", erklärt Ni Fei, Präsident von ZTE Mobile Devices. "Zukünftig stehen Smartphones im Fokus unserer Produktentwicklung. Gleichzeitig werden wir uns mit der Entwicklung von mobilen Breitbandprodukten, die sich für den privaten und geschäftlichen Gebrauch eignen, intelligenten Wearables und anderen neuen Produkten befassen, die das Leben in nahtloser Verbindung mit 5G-Umgebungen smarter machen", so Ni Fei.Weltweit erste Under-Display-Kamera wird durch fünf Kerntechnologien ermöglichtAls weltweit führender Hersteller von Smart-Terminals war es das Ziel von ZTE, einen Durchbruch bei den Under-Display-Kamera-Technologien zu erzielen. Mithilfe von fünf Kerntechnologien, bestehend aus Spezialmaterialien, Dual-Control-Chips, spezifischen Treiberschaltungen, spezieller Pixelmatrix und einem firmeneigenen Selfie-Algorithmus, ist es ZTE gelungen, die zahlreichen technischen Herausforderungen bei der Erforschung und Entwicklung zu meistern. Um die Leistung des Displays und der Frontkamera auszubalancieren, nutzt ZTE ein hochtransparentes Material mit neuen organischen und anorganischen Folien, wodurch der Lichteinfall in die Frontkamera verbessert wird. Ein eingebauter unabhängiger Dual-Control-Chip und integrierte Treiberschaltungen ermöglichen die Farbsynchronisierung zwischen der Frontkamera und dem konventionellen Display. Das spezifische Layout der Treiberschaltungen und verkleinerten Präzisionskomponenten dient dazu, Interferenzen zu vermeiden und die Auswirkungen auf die Frontkamera zu begrenzen. Zudem hat ZTE eine spezielle Matrix entwickelt, mit der die Pixel optimiert und die Anzeigekonsistenz verbessert werden, was Übergänge natürlicher macht. Der Frontkamera-Selfie-Algorithmus von ZTE wiederum optimiert die Leistung der Kamera unter verschiedenen Lichtbedingungen und unterstützt die automatische Anpassung des Dynamikbereichs. Das führt zu einer deutlichen Verbesserung der Klarheit und des Kontrasts der Bilder.Vollflächiger Bildschirm revolutioniert die NutzererfahrungZTE hat weitere Under-Display-Technologien wie unter dem Bildschirm verbaute Ambient Light-, Sound- und Fingerabdruck-Sensoren eingesetzt, um ein wirklich durchgängiges und vollflächiges Display zu schaffen, das völlig ohne Punch-Holes auskommt. Der innovative Lichtsensor kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an eine helle Umgebung anpassen, sodass das Display immer gut zu erkennen ist. Mit dem ZTE Axon 20 5G als erstem Under-Display-Kamera-Smartphone der Welt wurde ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung eines Smartphones mit wirklich vollflächigem Bildschirm erreicht. Das mit einem 6,92-Zoll OLED-Display ausgestattete Gerät erzielt mit 10-Bit-Farbtiefe und hundertprozentiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums die digitalen Kino-Farbstandards. Die FHD+ Auflösung und OLED-Materialien haben die Displayfarbe klarer und schöner gemacht, und mit seinem Längen-Breiten-Verhältnis von 20,5:9 und DTS:X Ultra 3D-Sound kann das Gerät ein Erlebnis in Kinoqualität liefern.Design steht an erster StelleMit einer Dicke von nur 7,98 Millimetern und dem ultradünnen Design mit zwei fließenden Seitenlinien ist das ZTE Axon 20 5G im schlanken Stil der ZTE Axon-Serie gehalten. Das geschwungene 3D-Glas der Rückseite besteht aus zehn strukturierten Lagen, die in 36 verschiedenen Verfahren akribisch hergestellt wurden, um eine einzigartige und besonders schöne Textur zu schaffen. Das Axon 20 5G ist in vier Farben erhältlich: Blau, Schwarz, Violett und Orange. Darüber hinaus hat ZTE mit dem renommierten britischen Illustrator Sam Falconer zusammengearbeitet, um eine exklusive Verpackung für das neue Smartphone zu entwickeln. Darauf werden in künstlerischem Design die Leistungen von vier berühmten Wissenschaftlern dargestellt. Das soll junge Menschen dazu anregen, weitere Möglichkeiten der heute zur Verfügung stehenden Technologien zu erforschen.Besseres 5G-Erlebnis mit Super Antenna 2.0Das ZTE Axon 20 5G verfügt über die aktuellste Antennentechnologie, um jederzeit und überall ein ultra-schnelles 5G-Erlebnis zu gewährleisten. ZTE's Super Antenna 2.0 ist eine hochmoderne PDS-Antenne mit integriertem 360-Grad-Surround-Design und intelligenter Closed-Loop-Abstimmungstechnologie, die die Stabilität der Netzanbindung und die Download-Geschwindigkeit verbessern kann. Darüber hinaus wurden zwölf verschiedene Antennen in die Außenfläche des mittleren Rahmens integriert, die weiter von der Hauptplatine und den internen Komponenten entfernt sind. Dies ermöglicht einen besonders empfindlichen Signalempfang und eine schnellere Netzsuche. Selbst in Hochgeschwindigkeitszügen können immer noch Übertragungen zwischen einem privaten Hochgeschwindigkeitsnetz und einem Basisstationsnetz vorgenommen werden, was eine hochwertige Gesprächsqualität sicherstellt. Darüber hinaus wird die Stabilität des Netzwerksignals in Aufzügen, Tiefgaragen und anderen Umgebungen mit schwachen Signalen gewährleistet.Das ZTE Axon 20 5G ist mit den Netzen der vier großen chinesischen Netzbetreiber kompatibel und verfügt über eine intelligente Netzbeschleunigungstechnologie, die nach den Testergebnissen des ZTE-Labors die Download-Rate um 30 Prozent erhöht und mit Signalen überlastete Frequenzbänder intelligent vermeidet.Integrierte Funktionen für Videoaufnahme und -bearbeitungZTE ist kontinuierlich um die Optimierung der Videofunktionen seiner Smartphones bemüht, um den Bedürfnissen der jüngeren Nutzer im 5G-Zeitalter gerecht zu werden. Deswegen verfügt das neue 5G Smartphone über eine 64MP-Hauptkamera, die hochauflösende Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, extrem lichtarme Nachtaufnahmen, besonders ästhetische Videos und Echtzeit-HDR-Videos unter verschiedenen Lichtverhältnissen unterstützt. Haupt- und Weitwinkelobjektiv unterstützen Bildstabilisierung, wodurch Videos mit höherer Qualität aufgenommen werden können.Die Kamera-Software bietet sechs intelligente Vorlagen für stilisierte Videos, die verschiedene Musikstile intelligent mit speziellen Übergangseffekten abstimmen können. Der einzigartige Full-Screen-Filmaufnahmemodus mit einem Verhältnis unter 20,5:9 kann zudem ästhetische und Bokeh-Porträts unterstützen, was eine weitere Bearbeitung der Videos ermöglicht. Darüber hinaus umfasst der Aufnahmemodus mit KI-gestützter Sprachuntertitelung leistungsstarke Videobearbeitungsfunktionen, wie Splicing, Geschwindigkeit des Videos ändern, Zuschneiden bestimmter Bereiche, Filtern und Hintergrundmusik, um die Videobearbeitung noch komfortabler zu machen.Umfassende Leistung für ein exzellentes ErlebnisDas ZTE Axon 20 5G läuft mit der Qualcomm® Snapdragon 765G Mobile-Plattform und verfügt über eine für alle Szenarien ausgelegte Systemoptimierungs-Engine der nächsten Generation. Testergebnisse des ZTE Labs ergaben, dass auf Basis dieser Engine die Startgeschwindigkeit von häufig genutzten Anwendungen um 40 Prozent stieg, während gleichzeitig das Gaming- und Videoerlebnis verbessert wurden. Mit dem neuesten MiFavor 10.5 UI-System ist für die Optimierung des Bildschirms zudem für Filme gesorgt, während der starke 4.220mAh-Akku Quick Charge bis zu 30W und einen 5G-Energiesparmodus unterstützen kann, der die Akkulaufzeit um 35 Prozent verbessert.Das ZTE Axon 20 5G ist außerdem mit neun Sensoren zur präzisen Erfassung der Temperatur ausgestattet. Die Wärmeabfuhr wird dreifach durch ein intelligentes System zur Wärmeableitung verbessert, das einen Umlauf mit Flüssigkeitskühlung, Kohlenstoffnanofaser-Thermal-Pad und Graphitmaterial umfasst. Das Smartphone bleibt kühl, egal ob Spiele gespielt oder kurze Videos und Filme angeschaut werden.Mit der Einführung des ZTE Axon 20 5G hat ZTE sowohl seine Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen, als auch seine Stärke in den Bereichen technische Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovationen unter Beweis gestellt. ZTE wird sich auch in Zukunft auf die Entwicklung eines smarten Lifestyles für Verbraucher konzentrieren, die nach frischen, auf Hi-Tech und Stil ausgerichteten Marken suchen.Verfügbarkeit des Axon 20 5GDas ZTE Axon 20 5G wird in Deutschland voraussichtlich im November 2020 über Media Markt, Saturn und Amazon verfügbar sein.ZTE Axon 20 5G in ChinaNetz 5G:n41/38/78/77/28/1/3/7FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28TDD:B34/38/39/40/41UMTS:B1/2/4/5/8GSM:B2/3/5/84*4MIMOLTE: B1/3/7Prozessor Qualcomm® Snapdragon 765GSpeicher 6/8GB RAM + 128/256 GB ROMBetriebss Android QystemBildschir 6,92' FHD+(2460x1080), OLEDKamera Rückseite: 64MP + 8MP(120-Grad-Weitwinkel) + 2MP(Tiefenerfassung)+2MP(Makro-Aufnahmen)Front: 32MPAkku 4220mAh (typical), Qualcomm® Quick Charge 4+, 30WSchnittst USB Type-C, Nano + Nano/Micro-SD(bis zu 2TB)elleAbmessung 172,1*77,9*7,98mmca. 198gen&GewichtFunktione Under-Display-Kamera, Under-Display-Fingerabdruck,n Under-Display-SoundGPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS,802.11a/b/g/n/ac, BT5.1, Hi-Fi, NFCBeschleunigungsmesser, Proximity & Ambient, Kompass,GyroskopÜber ZTE Mobile DevicesZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee "Value for Money" - Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis - ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. 