(shareribs.com) New York 02.09.2020 - Wie Bloomberg New Energy Finance kürzlich berichtete, wurden im vergangenen Jahr mehr Erzeugungskapazitäten von Erneuerbaren zugebaut als in jedem Jahr zuvor. Der Anteil an den gesamten Kapazitäten stieg kräftig. Wie Bloomberg New Energy Finance mitteilte, wurden im vergangenen Jahr mehr Windkraft- und Solaranlagen zugebaut als jemals zuvor. Der Anteil der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...