USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen haben im Juli stärker als erwartet zugelegt. Die Industrieunternehmen erhielten 6,4 Prozent mehr Aufträge als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 6,1 Prozent gerechnet. Nach heftigen Einbrüchen im März und April war der Auftragseingang in den Industriebetrieben bereits im Mai und Juni jeweils vergleichsweise stark gestiegen und konnte einen Teil der Verluste in der Corona-Krise wettmachen.

ROUNDUP 2: Bund platziert erstmals 'grüne Bundesanleihe'

FRANKFURT - Die Bundesrepublik Deutschland hat erstmals eine "grüne Bundesanleihe" erfolgreich emittiert. Man habe insgesamt Mittel von 6,5 Milliarden Euro platziert, teilte die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch in Frankfurt mit. Die Nachfrage war hoch und fünffach größer als das Angebot. Damit wurden vorherige Medienberichte bestätigt.

Merkel: Gemeinsame EU-Schuldenaufnahme einmaliger Vorgang

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa angesichts der Corona-Pandemie erneut als einmaligen Vorgang bezeichnet - anders als ihr Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Rückzahlung der Schulden für das milliardenschwere EU-Konjunkturprogramm sei ja heute schon bis 2058 vorgesehen, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Mittwoch bei der Klausur der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Der EU-Wiederaufbaufonds sei eine einmalige Aktion in einer einmaligen Situation, wurde Merkel zitiert.

ROUNDUP/Studie: Krise schlägt sich kaum im Sparverhalten der Deutschen nieder

BONN - Die wirtschaftliche Krise ist am aktuellen Sparverhalten der Deutschen kaum abzulesen. Zur Hochzeit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen stieg die Zahl der Sparer im Vergleich zum Vorjahr leicht an, wie die Postbank am Mittwoch mitteilte. Ende April gaben 77 Prozent der Befragten an, Geld beiseite zu legen, 2019 waren es 74 Prozent. Die Zahlen stammen aus einer Postbank-Telefonumfrage von etwa 1000 Menschen über 16 Jahren.

ROUNDUP/Merkel: Unterzeichnung von Mercosur-Abkommen wäre kein gutes Signal

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts der anhaltenden Abholzung des Regenwaldes erneut ablehnend zu einer Unterzeichnung des EU-Handelsvertrags mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur geäußert. Unter den derzeitigen Umständen könne sie sich nicht vorstellen, dass eine Unterzeichnung ein gutes Signal sei, sagte Merkel am Mittwoch nach Teilnehmerangaben in der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin.

USA: Beschäftigung im Privatsektor steigt schwächer als erwartet - ADP

WASHINGTON - Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im August schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vormonat um 428 000. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um eine Million gerechnet.

OECD: Diversität auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchwachsen

BERLIN - Bei der Förderung von behinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt schneidet Deutschland im internationalen Vergleich relativ gut ab. Nachholbedarf gibt es hingegen bei der Integration von Zuwanderern ins Arbeitsleben. Das geht aus einer Studie der Industriestaaten-Organisation OECD hervor, die am Mittwoch in einer Videokonferenz vorgestellt wurde.

