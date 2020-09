Der kleine Gold-Explorer Searchlight Resources Inc. (TSXV:SCLT; Börsennotiz in Deutschland steht noch aus) hat sich durch Staking im Flin Flon Greenstone Belt ("FFGB") in Saskatchewan westlich des historischen Bergbauzentrums von Flin Flon, Manitoba, eine strategische Landposition von zusätzlich 184,7 Quadratkilometern gesichert. Searchlight verdoppelt damit beinahe seinen Flächenbestand in Flin-Flon und ist mit insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...