FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 16. September:

DONNERSTAG, DEN 03. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

09:30 LUX: EuGH-Urteil im Roaming-Streit zwischen deutschen Verbraucherschützern und O2 09:30 LUX: EuGH-Urteil im Streit zwischen Medienkonzernen Vivendi SA und Mediaset Italia Spa 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Airlines für Verletzungen ihrer Passagiere in Hotels haften, in denen sie wegen einer Flugannullierung sind 10:00 DEU: Allianz Online-Pressegespräch zur Stimmungslage in Deutschland, Frankreich und Italien nach dem Corona-Schock. Präsentiert wird eine Umfrage zu den Themen Wirtschaftsaussichten, Erwartungen an die EU, Klimaschutz und Digitalisierung. 12:30 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Lövfen Themen voraussichtlich die Schwerpunkte deutschen EU-Ratspräsidentschaft sowie aktuelle europapolitische und internationale Themen + 13:30 h Gemeinsame Pk nach Gespräch und Mittagessen

DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) - erwartet werden u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Axel Weber (UBS), Nick Jue (ING Deutschland) 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 08/20

USA: Ciena, Q3-Zahlen

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/20

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q2/20 08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/20

09:15 ESP: PMI Dienste 08/20

09:45 ITA: PMI Dienste 08/20

09:50 FRA: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/20

10:30 GBR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 08/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Passagiere bei Flugverspätung Anspruch auf Entschädigung haben DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

DEU: IFA 2020 Special Edition (Internationale Funkausstellung) DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Gebäudereiniger-Handwerk DEU/USA: Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen bezüglich des Baus einer Tesla-Autofabrik in Grünheide FREITAG, DEN 04. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Montenegro, Mazedonien EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Montenegro

EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Dänemark, Luxemburg MONTAG, DEN 07. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Food, Pre-close Trading Update 14:00 DEU: Munich Re - Online Media Conference. Veranstaltung anstelle von Rendez-Vous De Septembre. DEU: Pressetermin von Continental "Commercial Vehicle Days" (online). Keynote: Herausforderungen und Chancen - wo steht die Nutzfahrzeugindustrie aktuell und was bedeutet die Corona-Krise? TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/20

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 09/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Die neue "Zukunftskommission Landwirtschaft" nimmt ihre Arbeit auf. Nach jahrelangem Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland soll eine Expertenkommission einen breiten Konsens suchen. In der "Zukunftskommission" sitzen Vertreter von Landwirtschaft, Handel und Ernährungsbranche, Verbraucher-, Umwelt- und Tierschützer sowie Wissenschaftler. 14:30 DEU: Wettbewerbspolitische Konferenz im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (bis 8.9.20) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat unter anderen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager geladen. Es geht unter anderem um Mittel gegen Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt durch ausländische Subventionen. + 14:35 h Begrüßung Altmaier

+ 14:45 h Rede Vestager

GBR: Neue Verhandlungsrunde über ein EU-Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit GBR: Fortsetzung der Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz für Wikileaks-Gründer Julian Assange HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 08. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 36. Kalenderwoche 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk 10:30 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz online zu Auswirkungen von Corona auf die Versicherungsbranche

USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: BIP Q2/20 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Letzter Tag Wettbewerbspolitische Konferenz im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase MITTWOCH, DEN 09. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:30 USA: Navistar, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/20

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig DEU: Auftakt der Tarifgespräche für die Papierindustrie GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert)

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent LUX: Corestate Capital, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China legt jährliches Positionspapier vor, das sich diesmal um die Probleme durch die Corona-Krise dreht 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 07/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/20

12:00 POL: Verbraucherprise 08/20 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz 14.30 h 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/20

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 07/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

14:30 USA: Realeinkommen 08/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Portugal, Ukraine, Österreich, Norwegen, Luxemburg, Malta EUR: Moody's Ratingergebnis Polen, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

EUR: Beginn Informeller Rat der EU-Wirtschafts- und Finanzminister sowie Treffen der Eurogruppe GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Roche, Pharma Day (online)

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieprodukion 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Dieselfahrverbote in Limburg und Offenbach DEU: Bitkom stellt Schüler-Studie zur Digitalisierung der Bildung vor NLD: Konflikt Iran-USA vor höchstem UN-Gericht. Im Rechtsstreit zwischen dem Iran und den USA beginnt die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Iran hatte die USA verklagt wegen der Beschlagnahme iranischer Vermögen 2016. Zunächst befassen sich UN-Richter Beschwerden gegen das Verfahren der USA. DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (endgütlig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/20

14:30 USA: Empire State Index 09/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/20

15:15 USA: Industrieproduktion 08/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Voltabox, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Bahn AG

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

