DJ Merkel fordert Erklärung von Moskau im Fall Nawalny

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny "auf das Allerschärfste" verurteilt und eine Reaktion angekündigt. Es sei nun sicher, dass Nawalny Opfer eines Verbrechens geworden sei, sagte Merkel in Berlin. "Wir erwarten, dass sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erklärt." Es stellten sich "sehr schwerwiegende Fragen", so die Kanzlerin. "Die Welt wird auf Antworten warten."

Merkel hatte sich zuvor mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie den Mitgliedern ihres Kabinetts über den Fall ausgetauscht. Die Bundesregierung will als nächstes die Partner in der EU und der Nato über die Untersuchungsergebnisse unterrichten und gemeinsam beraten. Ziel sei "eine angemessene, gemeinsame Reaktion", betonte Merkel. "Das Verbrechen an Alexej Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten."

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sei. Bei einer toxikologischen Untersuchung in einem Speziallabors der Bundeswehr sei "der zweifelsfreie Nachweis" auf das Nervengift erbracht worden. Die Untersuchung hatte die Berliner Charité-Klinik angeordnet, wo Nawalny seit 22. August behandelt worden war. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte daraufhin den russischen Botschafter einbestellt.

September 02, 2020 11:53 ET (15:53 GMT)

