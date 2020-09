FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch kräftig zugelegt und an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,37 Prozent auf 176,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,48 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gingen die Rendite mehr oder weniger deutlich zurück.

Anleiheexperten der Dekabank verwiesen als Erklärung für den Rückgang der Rendite auf charttechnische Gründe. Demnach sei die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit zuletzt wieder unter die 200-Tageslinie von minus 0,415 Prozent gefallen.

Außerdem sorgten schwache Konjunkturdaten aus Deutschland für eine stärkere Nachfrage nach Bundesanleihen, während die Renditen weiter unter Druck gerieten. Im Juli waren die Umsätze im deutschen Einzelhandel überraschend um 0,9 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Eine hohe Nachfrage verzeichnete auch die erste "grüne" Anleihe des Bundes. Bei der Platzierung des Wertpapiers meldete die Finanzagentur Gebote in einem Volumen von mehr als 33 Milliarden Euro. Am Markt wurden schließlich Papiere in einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro platziert. Mit den Öko-Anleihen sollen saubere Verkehrssysteme, Autos mit weniger CO2-Ausstoß und erneuerbare Energien gefördert werden.

Ein überraschend starker Auftragseingang in der US-Industrie konnte die Kurse der Bundesanleihen am Nachmittag nicht mehr belastet. Neue Impulse könnte noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed liefern, der am Abend erwartet wird./jkr/jha/