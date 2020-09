DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.330,95 +1,63% -11,06% Stoxx50 3.003,96 +1,91% -11,73% DAX 13.243,43 +2,07% -0,04% FTSE 5.940,40 +1,34% -22,28% CAC 5.031,74 +1,90% -15,83% DJIA 28.906,25 +0,91% +1,29% S&P-500 3.558,02 +0,89% +10,13% Nasdaq-Comp. 11.972,14 +0,27% +33,43% Nasdaq-100 12.334,32 +0,34% +41,24% Nikkei-225 23.247,15 +0,47% -1,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,67 +56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,65 42,76 -2,6% -1,11 -27,3% Brent/ICE 44,60 45,58 -2,2% -0,98 -27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.936,11 1.970,30 -1,7% -34,19 +27,6% Silber (Spot) 27,23 28,18 -3,4% -0,95 +52,5% Platin (Spot) 900,33 952,50 -5,5% -52,18 -6,7% Kupfer-Future 3,00 3,01 -0,3% -0,01 +6,4%

Die Ölpreise stehen nach Bekanntgabe der US-Vorratsdaten für die vergangene Woche stark unter Druck und büßen über 2 Prozent ein auf das niedrigste Niveau seit rund drei Wochen. Zwar sind die Ölvorräte sehr stark gesunken, was normalerweise den Ölpreis eher beflügelt, allerdings dürfte hierbei der Hurrikan Laura mit eine Rolle gespielt haben. So hätten Tanker ihre Fracht in Häfen im Golf von Mexiko wegen des Sturms nicht anlanden können. Ungünstig für die in Dollar abgerechneten Ölpreise ist daneben der festere Dollar.

Die Erholung des Greenback lastet auch auf dem Goldpreis.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Die Rekordserie an den US-Börsen wackelt. Zwar markierten S&P-500 und die Nasdaq-Indizes am Mittwoch zu Handelsbeginn neue Allzeithochs, seitdem ist aber eine Berg- und Talfahrt zu beobachten, wobei der zuletzt hochfliegende Technologiesektor etwas schwächelt. Gewinnmitnahmen dürften dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Die Anleger hoffen indes auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft. Nach der US-Notenbank hat nun auch Finanzminister Mnuchin den Kongress gedrängt, mehr Geld zur Bewältigung der Coronavirus-Krise zu bewilligen. Daneben sorgen Meldungen über aussichtsreiche Corona-Impfstoffkandidaten und deren beschleunigte Zulassung für Zuversicht. Konjunkturseitig sind die neuesten Signale widersprüchlich. Gemäß dem Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP wurden im August im privaten Sektor erheblich weniger 428.000 Stellen geschaffen als erwartet. Dafür sind die Auftragseingänge im Juli einen Tick stärker gestiegen als erwartet. Im Telekommunikationssektor zeichnet sich eine größere Übernahme ab. Altice USA bietet 7,8 Milliarden Dollar für die kanadische Cogeco. Deren kanadische Aktiva will Altice dann an den Cogeco-Großaktionär Rogers Communication weiterverkaufen. Altice USA gewinnen fast 3 Prozent. Cogeco schießen in Toronto um rund 16 Prozent nach oben, Rogers Communication verbessern sich um 4,9 Prozent. Tesla kommen nach dem jüngsten Höhenflug auf ein Allzeithoch deutlicher zurück um gut 8 Prozent. Gedrückt wird der Kurs von der Nachricht, dass der zweitgrößte Aktionär, die Investmentgesellschaft Baillie Gifford & Co, nach dem guten Lauf der Aktie seine Beteiligung reduziert hat. Für die Aktie der Warenhauskette Macy's geht es um 2 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz als erwartet erzielt, wodurch der Verlust geringer ausfiel. Auch der Bekleidungshändler Guess ist nicht so tief in die roten Zahlen gerutscht wie befürchtet. Das wird mit einem Kursplus von 11 Prozent quittiert. Für Vera Bradley geht es um fast 27 Prozent nach oben. Der Anbieter von Handtaschen und anderen Accessoires hat im zweiten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben, während Analysten einen Verlust prognostiziert hatten.

Am Anleihemarkt drücken steigende Notierungen die Zehnjahresrendite um rund 3 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Die Schwäche des Euro gab den Börsen Auftrieb. Als fundamental stützend werteten Marktteilnehmer die guten ISM-Indizes vom Vortag, während der schwächere ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Mittwoch dahingehend interpretiert wurde, dass die Daten zusätzlichen Druck auf die US-Behörden ausüben, die Fiskal- und Geldpolitik weiter zu lockern. Positiv wurden auch die Bemühungen von Finanzminister Mnuchin Richtung US-Kongress gewertet, noch weitere Geldspritzen für die US-Wirtschaft locker zu machen. Für Bewegung in einigen Aktien sorgten die zahlreichen Indexänderungen in Europa. Besonders der Bankensektor büßt weiter an Relevanz ein: Im Euro-Stoxx-50 müssen BBVA und Societe Generale die Plätze räumen, im Stoxx-50 Lloyds Bank und Santander. Der Banken-Index blieb mit einem Minus von 0,6 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück. Belastend wirkte auch die jüngste Verflachung der Zinskurve. Lloyds Bank macht den Platz für Adidas frei. Adyen ersetzt die Aktien von Santander. Im Euro-Stoxx-50 müssen die Aktien von Telefonica, Societe Generale, Fresenius, BBVA und Orange die Plätze für die Titel von Prosus, Adyen, Pernod, Vonovia und Kone räumen. Völlig überraschend kam der Aufstieg von Adidas, die 4,5 Prozent gewannen. Kone stiegen um 0,8 Prozent. Auch Pernod Ricard kamen um 2,5 Prozent voran, trotz durchwachsener Zahlen. Vallourec brachen in Paris um 9,7 Prozent ein. "Das hört sich gar nicht gut an", kommentierte ein Händler die Pläne, die Restrukturierung der Finanzen noch auf weitere Anteilseigner auszudehnen. "Der Markt fürchtet sich vor einem Schuldenschnitt", so der Händler. Im DAX legten Delivery Hero um weitere 2,9 Prozent zu, Linde gewannen 3 Prozent und Deutsche Telekom mit einem positiven Analysten-Kommentar 5,2 Prozent. Im TecDAX stiegen Compugroup mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1840 -0,64% 1,1902 1,1963 +5,6% EUR/JPY 125,72 -0,44% 126,20 126,73 +3,1% EUR/CHF 1,0794 -0,37% 1,0846 1,0853 -0,6% EUR/GBP 0,8885 -0,23% 0,8900 0,8895 +5,0% USD/JPY 106,18 +0,22% 106,04 105,94 -2,4% GBP/USD 1,3326 -0,42% 1,3374 1,3448 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8334 -0,03% 6,8296 6,8280 -1,9% Bitcoin BTC/USD 11.272,01 -6,24% 11.802,26 11.925,64 +56,3%

Der Euro ist im Zuge einer fortgesetzten Erholung beim Dollar wieder deutlich unter die Marke von 1,19 Dollar gerutscht, nachdem er am Dienstag kurz über 1,20 Dollar gesprungen war. Die Deutsche Bank betont, dass die Euro-Aufwertung am Dienstag erstmals seit einiger Zeit einen kritischen Kommentar von Seiten der EZB hervorgerufen habe. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte gesagt, "wenn es Kräfte gibt, die den Euro-Dollar-Wechselkurs bewegen, dann beeinflusst das unsere globalen und europäischen Prognosen und das wiederum beeinflusst unsere Geldpolitik."

Allerdings zeigt der Dollar auf breiter Front Stärke, abzulesen am 0,5 Prozent festeren Dollar-Index. Die Erholung hatte bereits am Dienstag eingesetzt nach einem gut ausgefallenen ISM-Einkaufsmanagerindex.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen und australischen Börsen hat sich am Mittwoch kein klares Trendbild durchgesetzt. Zumindest an einigen Plätzen folgten die Indizes dem neuerlichen Rekordlauf der Wall Street vom Vorabend. Etwas stützend wirkten Meldungen aus den USA, wonach ein Impfstoff gegen Covid-19 schneller als erhofft zur Verfügung stehen könnte. Nach dem Vortagesabsturz führte die Börse in Sydney mit einem satten Aufschlagvon 1,8 Prozent das Tableau der regionalen Gewinner an. AMP stiegen um 4,9 Prozent, nach dem Erhalt einer Offerte überprüft das Unternehmen sein Portfolio. QBE legten um 1,7 Prozent zu. Laut Händlern haben Anleger den Ausblick des Versicherers unter einem neuen CEO neu bewertet. Nufarm zogen um 2,6 Prozent an, Der Konzern stellte starke Geschäftszahlen in Aussicht und sprach von einer starken Nachfrage im Bereich Pflanzenschutz. In Seoul stieg der Kospi um 0,8 Prozent, nachdem Verbraucherpreisdaten auf einen wieder anspringenden Konsum hingedeutet hatten. Neben Internetwerten stiegen vor allem Einzelhandelstitel dank der Preisentwicklung. Hyundai Department Store zogen um 2,9 Prozent an. Samsung Electronics zeigten sich etwas fester, der Elektronikriese stellte ein neues faltbares Mobiltelefon vor. Befeuert von Berichten über vier neue Apple-Mobiltelefone im Oktober sprangen LG Innotek um 10 Prozent an. Das Unternehmen fertigt Kameramodule für das iPhone. In China zeigten sich die Kurse ähnlich uneinheitlich wie in der gesamten Region. Angesichts der hohen Bewertungen und dem eher mauen Wachstum in China stiegen die Risiken und auch die Neigung zu Gewinnmitnahmen, hieß es im Handel. Geely Automobile stiegen in Hongkong um 2,6 Prozent. Die Aufnahme von A-Titeln des Automobilherstellers an der Börse in Schanghai wurde genehmigt. Die Tokioter Börse zeigte sich etwas fester, angeführt von Elektronikwerten. Softbank legten um

1 Prozent zu. Die Titel ersetzen den Chemiewert Nippon Kayaku im Nikkei Stock Average am 1. Oktober. Nippon Kayaku brachen um 9,9 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Siemens Healthineers startet Kapitalerhöhung für Varian-Kauf

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erhöht sein Kapital und will damit wie angekündigt teilweise den Kauf des US-Strahlentherapie-Spezialisten Varian Medical Systems finanzieren. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat der Vorstand eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren angeboten. Das Grundkapital von Siemens Healthineers wird durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu 7,5 Prozent erhöht.

Commerzbank will ab 2022 EY als Abschlussprüfer ersetzen

Auch die Commerzbank will wegen des Wirecard-Skandals Ernst & Young (EY) künftig nicht mehr als Abschlussprüfer, allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2022. Der Aufsichtsrat der Commerzbank habe in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, "der Hauptversammlung 2021 einen Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen", teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Bayer legt Berufung gegen "Roundup"-Urteil in Kalifornien ein

Bayer hat Berufung gegen ein Urteil im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter "Roundup" beim Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Kalifornien eingelegt. Wie der Konzern mitteilte, geht es um die Überprüfung der Entscheidung im Fall Dewayne Johnson gegen Monsanto, dem ersten Verfahren der Roundup-Rechtsstreitigkeiten. Demnach müssen die Richter nun prüfen, ob ein Hersteller eines zugelassenen Herbizids dafür haftbar gemacht werden kann, wenn er keinen Warnhinweis vor Krebs platziert hat. Bayer weist darauf hin, dass die jüngste Entscheidung des Berufungsgerichts die Überprüfung rechtfertige, weil diese im Widerspruch zum Gesetz stehe, wonach das Bundesrecht Vorrang vor bundesstaatlichem Recht (preemption) habe.

Daimler startet Produktion von neuer S-Klasse

Daimler hat eine neue Fabrik in Betrieb genommen, in der die neue Version der S-Klasse vom Band läuft. In den Bau der sogenannten Factory 56, die auf eine Fläche von circa 30 Fußballfeldern kommt, wurden rund 730 Millionen Euro investiert, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Fintech Auxmoney sichert sich 150 Mio EUR in Finanzierungsrunde

Die deutsche Kreditplattform Auxmoney hat bei einer Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro eingesammelt. Das ist eine der höchsten Summen, die ein europäisches Fintech in diesem Jahr bisher eingestrichen hat. Die Gruppe der Geldgeber führte nach Aussage der Düsseldorfer die US-Private-Equity-Firma Centerbridge Partners an.

Ölkonzern Adnoc schließt Immobilienpartnerschaft mit Apollo

Der staatliche Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate holt sich für sein Immobilienportfolio einen Finanzinvestor ins Boot. Wie die Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) mitteilte, ist es eine Investment-Partnerschaft mit einem Konsortium um Apollo Global Management aus den USA eingegangen. Dabei geht es um ein Portfolio mit einem Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Chef Musk zu Gesprächen in Berlin

Tesla-Chef Elon Musk ist zu Gesprächen mit Regierungsmitgliedern in Berlin eingetroffen. Er traf am Mittwochnachmittag bei einer Klausurtagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein; am Rande waren nach Angaben eines Fraktionssprechers Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Fraktionschef Ralph Brinkhaus (alle CDU) geplant.

