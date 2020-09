Wie die Wiener Börse mitteilt, ergibt die Überprüfung der österreichischen Aktienindizes eine Änderung in der Zusammensetzung des ATX five sowie neue Streubesitzfaktoren für EVN AG und Immofinanz AG. So zieht Wienerberger aufgrund der höheren Streubesitz-Kapitalisierung in den letzten fünf Tagen anstelle von Bawag in den ATX five ein. Die fünf größten Unternehmen an der Wiener Börse sind damit Erste Group AG, OMV AG, Verbund AG, Raiffeisen Bank International AG und Wienerberger AG. Die Änderungen treten am 21. September 2020 in Kraft. Die Zusammensetzung des ATX bleibt unverändert. Die Zusammensetzung österreichischer Indizes wird im März 2021 wieder überprüft, die Streubesitzfaktoren am 2 ....

