Guten Abend, das Einzige, was die Märkte in diesen Tagen noch befeuern kann, sind die regelmäßigen Injektionen seitens der Zentralbanken. Das leuchtet ein, ist aber ein sehr einseitiges Spiel mit den Kursen. Denn Liquidität, welche in den effizientesten Markt der Welt, der Börse, reinfließt, ist das eine. Das andere sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...