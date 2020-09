WASHINGTON (dpa-AFX) - Knapp vier Wochen vor der ersten von drei TV-Debatten zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden stehen die Moderatoren fest. Die erste Debatte am 29. September in Cleveland im Bundesstaat Ohio wird von Chris Wallace von Fox News moderiert, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Fox News gilt als Pro-Trump-Sender, Wallace aber als unabhängig. Im Juli führte der Polit-Veteran ein kritisches Interview mit Trump, das für Aufsehen sorgte. Der Republikaner Trump zieht am 3. November gegen den Demokraten Biden in die Wahl.

Beim zweiten Aufeinandertreffen der Kandidaten am 7. Oktober in Miami (Florida) soll Steve Scully vom Sender C-Span durch die Debatte führen. Scully war von 2006 bis 2007 Präsident der Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus (WHCA). Die dritte Debatte am 22. Oktober in Nashville (Tennessee) soll von Kristen Welker moderiert werden, sie ist Korrespondentin des Senders NBC im Weißen Haus.

Auch Vizepräsident Mike Pence und Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris sollen bei einer Fernsehdebatte aufeinandertreffen. Dabei ist am 7. Oktober in Salt Lake City im Bundesstaat Utah die Bürochefin der Zeitung "USA Today", Susan Page, als Moderatorin vorgesehen.

Biden sagte am Mittwoch, er freue sich darauf, mit dem Präsidenten zu debattieren. Am liebsten wäre ihm dabei ein Laufband am unteren Bildschirmrand mit einem sofortigen Faktencheck. Die Faktenchecker der "Washington Post" haben in Äußerungen Trumps seit dessen Amtsantritt im Januar 2017 mehr als 20 000 falsche oder irreführende Äußerungen des Präsidenten verzeichnet./cy/DP/he