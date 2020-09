DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd nochmals beschleunigt - Dow über 29.000er Marke

NEW YORK (Dow Jones)--Nichts Neues vom US-Aktienmarkt: Auch am Mittwoch haben die Kurse wieder zugelegt und der Nasdaq-Composite und der S&P-500-Index neue Rekordhochs markiert. Dabei beschleunigte sich die Rekordjagd sogar noch und hievte den Dow-Jones-Index locker über die 29.000er Marke. Er ist nun nur noch rund 450 Punkte oder rund 1,5 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt.

Die Anleger setzten auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft, nachdem nach diversen US-Notenbankern nun auch Finanzminister Steven Mnuchin darauf drängt, mehr Geld zur Bewältigung der Coronavirus-Krise zu bewilligen. Bislang konnte darüber im Kongress aber noch keine Einigung erzielt werden. Daneben sorgten Meldungen über aussichtsreiche Corona-Impfstoffkandidaten und deren beschleunigte Zulassung für Kauflaune.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 1,6 Prozent und 29.100 Punkten aus dem Tag. Der S&P-500 gewann 1,5 Prozent, während der Nasdaq-Composite um weitere 1,0 Prozent zulegte. Er war er gleich zu Handelsbeginn erstmals über die 12.000er Marke gestiegen. Tagesverlierer waren gleichwohl die zuletzt stark favorisierten Technologieaktien, deren Subindex um 1,4 Prozent nachgab.

An der Nyse gab es 1.959 (Dienstag: 1.794) Kursgewinner und 1.030 (1.221) -verlierer. Unverändert schlossen 82 (69) Aktien.

Konjunkturseitig fielen die neuesten Signale eher widersprüchlich aus. Gemäß dem Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP wurden im August im privaten Sektor nur 428.000 Stellen geschaffen. Volkswirte hatten mit 1,17 Millionen viel mehr erwartet. Einige Anleger interpretierten die Daten aber dahingehend, dass sie den Druck auf die Politik zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen erhöhen dürften. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Die Auftragseingänge für die US-Industrie im Juli legten unterdessen mit 6,4 Prozent zum Vormonat zum dritten Mal in Folge und zudem einen Tick stärker zu als von Ökonomen erwartet.

Milliardendeal im Telekomsektor

Im Telekommunikationssektor zeichnet sich eine größere Übernahme ab. Altice USA bietet 7,8 Milliarden Dollar für die kanadische Cogeco. Deren kanadische Aktiva will Altice dann an den Cogeco-Großaktionär Rogers Communication weiterverkaufen. Altice USA gewannen 3,5 Prozent. Cogeco schossen in Toronto um 19 Prozent nach oben, Rogers Communication verbesserten sich um 4,8 Prozent.

Tesla kamen nach dem jüngsten Höhenflug auf ein Allzeithoch und dem 1:5-Aktiensplit am Montag deutlicher zurück um 5,8 Prozent. Gedrückt wurde der Kurs von der Nachricht, dass der zweitgrößte Aktionär, die Investmentgesellschaft Baillie Gifford & Co, nach dem guten Lauf der Aktie seine Beteiligung reduziert hat. Am Dienstag hatten Pläne des Elektroautobauers, Kapital über den Verkauf eigener Aktien zu beschaffen, die Tesla-Aktie bereits etwas belastet.

Für die Aktie der Warenhauskette Macy's ging nach anfangs kräftigen Gewinnen am Ende nur um bescheidene 0,6 Prozent aufwärts. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen höheren Umsatz als erwartet, wodurch der Verlust geringer ausfiel. Auch der Bekleidungshändler Guess rutschte nicht so tief in die roten Zahlen wie befürchtet. Das wurde mit einem Kursplus von fast 12 Prozent quittiert.

Zoom Video Communications verbilligten sich nach der Hausse vom Vortag in Reaktion auf eine erneute Ausblickanhebung um 7,5 Prozent.

Für Vera Bradley ging es um 32 Prozent nach oben. Der Anbieter von Handtaschen und anderen Accessoires hat im zweiten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben, während Analysten einen Verlust prognostiziert hatten.

Ölpreise stark unter Druck - Dollar erholt sich weiter

Die Ölpreise gerieten nach Bekanntgabe der US-Vorratsdaten für die vergangene Woche stark unter Druck und lagen zuletzt knapp 3 Prozent unter dem Vortagsniveau im Bereich eines Einmonatstiefs. Zwar waren die Ölvorräte sehr stark gesunken, was normalerweise den Ölpreis eher beflügelt, allerdings dürfte der Hurrikan Laura die Daten verzerrt haben. Unter anderem hätten Tanker ihre Fracht in Häfen im Golf von Mexiko wegen des Sturms nicht anlanden können, und außerdem sei die Ölförderung wegen des Sturms stärker beeinträchtigt gewesen, hieß es. Daneben drückte der feste Dollar auf den Preis für das in Dollar gehandelte Öl.

Der Euro fiel im Zuge der fortgesetzten Dollar-Erholung wieder deutlich unter die Marke von 1,19 Dollar zurück auf rund 1,1845, nachdem er am Dienstag kurz über 1,20 Dollar gesprungen war. Die Deutsche Bank betonte, dass die Euro-Aufwertung am Dienstag erstmals seit einiger Zeit einen kritischen Kommentar von Seiten der EZB hervorgerufen habe. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte gesagt, "wenn es Kräfte gibt, die den Euro-Dollar-Wechselkurs bewegen, dann beeinflusst das unsere globalen und europäischen Prognosen und das wiederum beeinflusst unsere Geldpolitik."

Dass der Dollar auf breiter Front erneut stark zulegte ließ sich am 0,4 Prozent festeren Dollar-Index ablesen. Die Erholung hatte bereits am Dienstag eingesetzt nach dem gut ausgefallenen ISM-Einkaufsmanagerindex.

Wie beim Öl bremste der feste Dollar auch den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um 1,5 Prozent oder 29 Dollar auf 1.941. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse weiter. Die Zehnjahresrendite ermäßigte sich um weitere knapp 3 Basispunkte auf 0,65 Prozent. Marktbeobachter führten zur Erklärung die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.100,50 1,59 454,84 1,97 S&P-500 3.580,84 1,54 54,19 10,84 Nasdaq-Comp. 12.056,44 0,98 116,78 34,37 Nasdaq-100 12.420,54 1,04 127,68 42,22 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 1,6 0,12 -106,5 5 Jahre 0,25 -0,8 0,25 -167,9 7 Jahre 0,45 -1,5 0,47 -179,7 10 Jahre 0,65 -2,8 0,68 -179,6 30 Jahre 1,38 -4,2 1,42 -168,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1846 -0,59% 1,1902 1,1963 +5,6% EUR/JPY 125,77 -0,39% 126,20 126,73 +3,2% EUR/CHF 1,0793 -0,37% 1,0846 1,0853 -0,6% EUR/GBP 0,8876 -0,33% 0,8900 0,8895 +4,9% USD/JPY 106,17 +0,21% 106,04 105,94 -2,4% GBP/USD 1,3347 -0,27% 1,3374 1,3448 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,8357 +0,00% 6,8296 6,8280 -1,9% Bitcoin BTC/USD 11.361,26 -5,49% 11.802,26 11.925,64 +57,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,60 42,76 -2,7% -1,16 -27,4% Brent/ICE 44,42 45,58 -2,5% -1,16 -28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,11 1.970,30 -1,4% -28,19 +28,0% Silber (Spot) 27,43 28,18 -2,6% -0,74 +53,7% Platin (Spot) 910,10 952,50 -4,5% -42,40 -5,7% Kupfer-Future 3,01 3,01 +0,2% +0,01 +6,9% ===

