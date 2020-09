- Börsengang im Juli 2020 ergab einen Nettoerlös von 210,6 Mio. USD und sichert Finanzierung bis 2023 -

- EOS-850 A. 2A R-Antagonist und EOS-448 FCgR-fähiger Anti-TIGIT-Antikörper schreiten in klinischen Studien weiter voran -

CAMBRIDGE, Massachusetts (USA) und GOSSELIES (Belgien), Sept. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hoch differenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten leistet, hat heute die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2020 endende zweite Quartal und die jüngsten Höhepunkte in Bezug auf sein Geschäft bekanntgegeben.

"Der Abschluss unseres erfolgreichen Börsengangs im Juli war ein wichtiger Meilenstein für iTeos und unterstützt die Weiterentwicklung unserer hoch differenzierten Immuntherapie-Pipeline, einschließlich unserer beiden Hauptproduktkandidaten, unserem Adenosin-A2a-Rezeptor-Antagonisten EOS-850 und des TIGIT-Antagonisten EOS-448", so Dr. Michel Detheux, President und Chief Executive Officer von iTeos. "Da derzeit Studien für unsere beiden Hauptproduktkandidaten laufen, gehen wir davon aus, dass 2021 ein Jahr sein wird, in dem viele neue Daten verfügbar werden, und wir hoffen, unser tiefgreifendes Verständnis der Immunwege und der Tumormikroumgebung weiterhin nutzen zu können, um weitere neuartige Produktkandidaten zu identifizieren, die den klinischen Nutzen für krebskranke Patienten verbessern werden."

Jüngste geschäftliche Höhepunkte

EOS-850: Entwickelt als hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin-A2a-Rezeptors - oder A 2A R -, um den Adenosintriphosphat- oder ATP-Adenosinweg zu hemmen, handelt es sich hier um einen Schlüsselfaktor in Bezug auf die Immunsuppression in der Tumormikroumgebung über einen breiten Bereich von Tumoren.

Aufnahme in die klinische Phase I/IIa-Studie mit erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren wird fortgesetzt: Die EOS-850-Monotherapie-Studie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren ist noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet, im ersten Halbjahr 2021 erste Daten aus den Monotherapie- und Kombinationstherapie-Kohorten zu veröffentlichen.

Die EOS-850-Monotherapie-Studie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren ist noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet, im ersten Halbjahr 2021 erste Daten aus den Monotherapie- und Kombinationstherapie-Kohorten zu veröffentlichen. Präsentation der Daten auf der Tagung der AACR zeigte ermutigende Sicherheits- und Wirksamkeitssignale bei der Dosiseskalation: Das Unternehmen präsentierte auf der virtuellen Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) im April 2020 erste Daten des Dosiseskalationsabschnitts von 21 stark vorbehandelten Krebspatienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, die an der klinischen Phase I/IIa-Studie zu EOS-850 teilnehmen. Die Daten zeigten, dass EOS-850 im Allgemeinen gut vertragen wurde. Es wurden keine dosislimitierenden Toxizitäten beobachtet. EOS-850 zeigte bei zwei Patienten mit bestätigtem partiellem Ansprechen und weiteren fünf Patienten mit stabiler Erkrankung einen vorläufigen klinischen Nutzen als Einzelwirkstoff.

EOS-448: Hierbei handelt es sich um einen Antagonisten, der speziell für den T-Zell-Immunrezeptor mit Ig- und ITIM-Domänen (TIGIT) entwickelt wurde, einem Kontrollpunkt, der sowohl bei inhibitorischen als auch bei stimulierenden Pfaden im Immunsystem eine Rolle spielt. EOS-448 wurde auch entwickelt, um den Fc-Gamma-Rezeptor, oder FcgR, zu aktivieren und die Aktivität der antikörperabhängigen zellulären Zytotoxizität zu fördern, einschließlich der Eliminierung von tumorinfiltrierenden regulatorischen T-Zellen.

Patientenrekrutierung in der klinischen Phase I/IIa-Studie wird fortgesetzt: Der Dosiseskalationsabschnitt der klinischen Phase I/IIa-Studie zu EOS-448 wurde im Februar 2020 eingeleitet. Erste Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Nach einer Dosiseskalation und der Bestimmung der empfohlenen Phase-II-Dosis sieht das Studiendesign die Erweiterung von Patientenkohorten vor, um die Antitumoraktivität von EOS-448 bei bestimmten Tumortypen zu bewerten.

Der Dosiseskalationsabschnitt der klinischen Phase I/IIa-Studie zu EOS-448 wurde im Februar 2020 eingeleitet. Erste Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Nach einer Dosiseskalation und der Bestimmung der empfohlenen Phase-II-Dosis sieht das Studiendesign die Erweiterung von Patientenkohorten vor, um die Antitumoraktivität von EOS-448 bei bestimmten Tumortypen zu bewerten. Präsentation der präklinischen Daten auf der Tagung der AACR zeigt einen ermutigenden präklinischen therapeutischen Index auf: Im Juni 2020 präsentierte das Unternehmen auf der virtuellen Jahrestagung der American Association of Cancer Research II Daten zu EOS-448, die eine starke Antitumoraktivität und ein vorteilhaftes Verträglichkeitsprofil in präklinischen Studien belegen.

Unternehmensupdates

Abschluss des Börsengangs mit einem Bruttoerlös von 229,7 Mio. USD : Im Juli 2020 schloss iTeos den Börsengang von 10.586.316 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 19,00 USD je Aktie ab. Im August 2020 haben die Zeichner von ihrer Option Gebrauch gemacht, weitere 1.505.359 Aktien zu erwerben.

: Im Juli 2020 schloss iTeos den Börsengang von 10.586.316 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 19,00 USD je Aktie ab. Im August 2020 haben die Zeichner von ihrer Option Gebrauch gemacht, weitere 1.505.359 Aktien zu erwerben. Gestärktes Führungsteam mit wichtigen Ernennungen : Im Juni 2020 gab iTeos die Ernennung von Matthew Gall zum Chief Financial Officer, Dr. Yvonne McGrath zum Vice President of Research and Development und Philippe Brantegem zum Vice President of Human Resources bekannt. Matthew Gall kommt von Sarepta Therapeutics, Inc. zu iTeos Therapeutics, wo er Senior Vice President of Corporate Developoment und Treasurer war. Dr. Yvonne McGrath kommt von Complix N.V. zu iTeos Therapeutics, wo sie als Chief Scientific Officer tätig war. Philippe Brantegem unterstützt seit über 20 Jahren biopharmazeutische Unternehmen wie Merck Sharp & Dohme, Besins Healthcare, Sanofi Pasteur MSD und Korn Ferry in der Personalabteilung.

: Im Juni 2020 gab iTeos die Ernennung von Matthew Gall zum Chief Financial Officer, Dr. Yvonne McGrath zum Vice President of Research and Development und Philippe Brantegem zum Vice President of Human Resources bekannt. Matthew Gall kommt von Sarepta Therapeutics, Inc. zu iTeos Therapeutics, wo er Senior Vice President of Corporate Developoment und Treasurer war. Dr. Yvonne McGrath kommt von Complix N.V. zu iTeos Therapeutics, wo sie als Chief Scientific Officer tätig war. Philippe Brantegem unterstützt seit über 20 Jahren biopharmazeutische Unternehmen wie Merck Sharp & Dohme, Besins Healthcare, Sanofi Pasteur MSD und Korn Ferry in der Personalabteilung. Bestellung von Ann D. Rhoads in den Verwaltungsrat: Im Juni 2020 gab iTeos die Bestellung von Ann D. Rhoads in den Verwaltungsrat bekannt. Frau Rhoads bringt über 25 Jahre Unternehmens- und Finanzkompetenz in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen mit.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020

Liquidität: Der Wert der Zahlungsmittel betrug zum 30. Juni 2020 136,9 Mio. US-Dollar, verglichen mit 19,9 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2019.

Der Wert der Zahlungsmittel betrug zum 30. Juni 2020 136,9 Mio. US-Dollar, verglichen mit 19,9 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2019. Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): Die Ausgaben für F&E beliefen sich im Quartal zum 30. Juni 2020 auf 6,1 Mio. USD, verglichen mit 3,9 Mio. USD im zweiten Quartal 2019. Der Anstieg war hauptsächlich auf eine Zunahme der Aktivitäten im Zusammenhang mit klinischen Studien für EOS-850 und EOS-448 zurückzuführen.

Die Ausgaben für F&E beliefen sich im Quartal zum 30. Juni 2020 auf 6,1 Mio. USD, verglichen mit 3,9 Mio. USD im zweiten Quartal 2019. Der Anstieg war hauptsächlich auf eine Zunahme der Aktivitäten im Zusammenhang mit klinischen Studien für EOS-850 und EOS-448 zurückzuführen. Allgemeine und Verwaltungskosten : Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im Quartal zum 30. Juni 2020 auf 2,4 Mio. USD, verglichen mit 2,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2019. Der Anstieg war hauptsächlich auf erhöhte Lohn- und Gehaltsabrechnungen und damit verbundene Kosten, einschließlich Rekrutierungsgebühren, zurückzuführen, die auf die Einstellung zusätzlicher Führungskräfte im zweiten Quartal 2020 zurückzuführen waren.

: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im Quartal zum 30. Juni 2020 auf 2,4 Mio. USD, verglichen mit 2,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2019. Der Anstieg war hauptsächlich auf erhöhte Lohn- und Gehaltsabrechnungen und damit verbundene Kosten, einschließlich Rekrutierungsgebühren, zurückzuführen, die auf die Einstellung zusätzlicher Führungskräfte im zweiten Quartal 2020 zurückzuführen waren. Nettoverlust: Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoverlust betrug 10,3 Mio. USD, was einem Nettoverlust von 29,49 USD je unverwässerter und verwässerter Aktie für das am 30. Juni 2020 endende Quartal entspricht, verglichen mit 6,8 Mio. USD für das zweite Quartal 2019, was einem Nettoverlust von 36,49 USD je unverwässerter und verwässerter Aktie entspricht.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hoch differenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefgreifendes Verständnis der Tumormikroumgebung und der immunsuppressiven Pfade, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, mit denen der klinische Nutzen onkologischer Therapien verbessert werden soll. Die innovative Pipeline umfasst zwei Programme im klinischen Stadium, die auf neuartige, validierte immunonkologische Wege abzielen, die auf früheren Erkenntnissen auf diesem Gebiet aufbauen sollen, um differenzierte pharmakologische und klinische Profile zu erhalten. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat, EOS-850, wurde als hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin-A2a-Rezeptors im Adenosintriphosphat-Adenosin-Weg entwickelt, einem Schlüsselfaktor in Bezug auf die Immunsuppression in der Tumormikroumgebung in einem breiten Spektrum von Tumoren. EOS-850 wird in einer offenen klinischen Phase-I/IIa-Studie an erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht. Im Dosiseskalationsabschnitt der Studie wurden ermutigende Einzelwirkstoffaktivitäten beobachtet. Der Hauptantikörperproduktkandidat EOS-448 ist ein Antagonist von TIGIT oder T-Zell-Immunrezeptor mit Ig- und ITIM-Domänen, einem Kontrollpunkt, der sowohl bei inhibitorischen als auch bei stimulierenden Pfaden im Immunsystem eine Rolle spielt. EOS-448 wurde auch entwickelt, um den Fc-Gamma-Rezeptor - oder Fc?R - zu aktivieren, um die Aktivität der antikörperabhängigen zellulären Zytotoxizität zu fördern, einschließlich der Eliminierung von tumorinfiltrierenden regulatorischen T-Zellen - auch Tregs genannt. Kürzlich wurde eine offene klinische Phase-I/IIa-Studie zu EOS-448 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren eingeleitet. Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Cambridge, MA (USA), und verfügt über ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich ausdrücklicher oder impliziter Aussagen zu den zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten von iTeos, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Alle Aussagen außer den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu historischen Fakten, einschließlich Aussagen zu unserer Strategie, der zukünftigen Finanzlage, dem zukünftigen Betrieb, Aussichten, Plänen, Zielen des Managements und dem erwarteten Wachstum, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "abzielen", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "nachdenken", "fortfahren", "identifizieren", "könnte", "gestalten", "fällig", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "beabsichtigen", "kann", "Zielsetzung", "planen", "vorhersagen", "positionieren", "möglich", "suchen", "sollte", "abzielen", "wird", "würde" und andere ähnliche Ausdrücke, die Vorhersagen oder Hinweise auf zukünftige Ereignisse und zukünftige Trends sind, oder negativierte Ausdrücke dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie und ähnlicher Ausdrücke, die zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Aussagen über den Beginn, den Zeitpunkt, den Fortschritt und die Ergebnisse unserer aktuellen und zukünftigen klinischen Studien sowie aktueller und zukünftiger präklinischer Studien unserer Produktkandidaten, einschließlich unserer klinischen Studien zu EOS-850 und unserer klinischen Studien zu EOS-448 und unserer Forschungs- und Entwicklungsprogramme; Unsicherheiten in klinischen Studien sowie in der Verfügbarkeit und dem Zeitpunkt von Daten aus laufenden klinischen Studien; ob die Zwischenergebnisse einer klinischen Studie die endgültigen Ergebnisse der Studie vorhersagen; ob Ergebnisse aus präklinischen Studien oder früheren klinischen Studien die Ergebnisse zukünftiger klinischer Studien vorhersagen; unsere Fähigkeit, erfolgreich Kooperationen oder strategische Beziehungen für unsere Produktkandidaten aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; den voraussichtlichen Zeitpunkt für die Einreichung von Anträgen zur behördlichen Genehmigung oder Überprüfung durch Regierungsbehörden; unsere Geschäftsergebnisse; ob unsere liquiden Mittel ausreichen, um unsere vorhersehbaren und unvorhersehbaren Betriebskosten und Investitionsanforderungen zu finanzieren; Risiken, Unsicherheiten und Annahmen hinsichtlich der Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie auf unser Unternehmen, unsere Geschäftstätigkeit, Strategien und voraussichtlichen Fristen, einschließlich Reduzierungsbemühungen und wirtschaftlicher Auswirkungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere präklinischen Studien und zukünftigen klinischen Studien; und unsere Pläne zur Entwicklung und Vermarktung unserer aktuellen Produktkandidaten und zukünftiger Produktkandidaten sowie die Umsetzung unseres Geschäftsmodells und unserer strategischen Pläne für unser Geschäft, aktuelle Produktkandidaten und zukünftige Produktkandidaten sowie andere Risiken in Bezug auf die Programme und das Geschäft von iTeos, zu dem Sie weitere Einzelheiten in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q und in unseren anderen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC von Zeit zu Zeit eingereichten Unterlagen finden. Obwohl unsere zukunftsgerichteten Aussagen die im guten Glauben gefasste Einschätzung der Geschäftsführung widerspiegeln, basieren diese Aussagen nur auf Tatsachen und Faktoren, die iTeos derzeit bekannt sind. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, des Eintretens bestimmter Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anlegerkontakte:

Sarah McCabe, Zofia Mita

Stern Investor Relations, Inc.

+ 1 212 362 1200

iTeos@sternir.com

Medienkontakte:

Amber Fennell, Paul Kidwell

Consilium Strategic Communications

+44 203 709 5700

iteos@consilium-comms.com